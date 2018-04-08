Samsung работает над основой Galaxy S10?

Компания Samsung сравнительно недавно порадовала своими премиальными смартфонами поколения Galaxy S9, но уже сейчас появляются сообщения, касающиеся того, чем могут укомплектовать Galaxy S10. Более того, считается, что южнокорейским технологическим гигантом уже начата работа над важнейшим компонентом флагмана, которому предстоит увидеть свет только в 2019 году.

Во флагманах Galaxy S9 и Galaxy S9+ не проявились значительные отличия от предшествующих им моделей, поэтому в центре внимания ценителей премиальных продуктов от южнокорейского технологического гиганта оказался Galaxy S10, который, по существующим слухам, могут назвать Galaxy X. Согласно рассмотренному Omar Sohail на страницах ресурса wccftech.com сообщению, компания Samsung уже начала работу над чипсетом Exynos 9820, который станет чипом того же поколения, что и Snapdragon 855, и найдет себе первое применение в Galaxy S10 — флагмане 2019 года от южнокорейского технологического гиганта.

Новое в Exynos 9820 — альтернативе Snapdragon 855 для Galaxy S10 Известный «ликстер» Ice Universe периодически сообщает в Twitter информацию о предстоящих к выпуску смартфонах компании Samsung и их комплектующих. Новое сообщение касается Exynos 9820. Помимо того, что над рассматриваемым чипсетом, вероятно, уже ведется работа, другой информации пока нет. Но существуют предположения о том, каким может стать «железо» одного из самых ожидаемых широкой аудиторией смартфонов следующего года.

В текущем году в премиальных девайсах нашли себе применение чипсеты, изготавливаемые в соответствии с 10-нанометровым технологическим процессом FinFET. 2019 год может стать годом, когда индустрия наконец-то осуществит переход производства наиболее производительных мобильных аппаратных платформ на 7-нанометровый технологический процесс FinFET. Ожидается, что именно в соответствии с этим технологическим процессом и станет изготавливаться мобильная платформа Snapdragon 855. Но он не станет единственным подобным чипсетом.

В Exynos 9820 может найти себе применение графический процессор собственной разработки Samsung. Таким образом, южнокорейский технологический гигант откажется от ARM, отдав предпочтение собственному техническому решению, которое позволит обеспечить улучшенную интеграцию между аппаратным и программным обеспечением.

Samsung Galaxy S10 будет поддерживать сети 5G?

Как выше уже отмечалось, какой-либо определенной информации, касающейся нового чипсета, еще нет. Все что «известно» о нем в Сети, — лишь предположения. Ведь сейчас только начало апреля, и ожидать более подробной информации о чипсете флагманов компании Samsung 2019 года ранее анонса нового Galaxy Note 9 не приходится. На сегодняшний день считается, что именно Exynos 9820 может стать первым чипсетом от Samsung, который будет укомплектован 5G-модемом. Представляется маловероятным, чтобы первым техническим решением от южнокорейского технологического гиганта, оснащенным поддерживающим соединения следующего поколения модемом, стал какой-либо другой чипсет.

На сегодняшний день предполагается, что мобильная платформа Snapdragon 855 будет укомплектована модемом Snapdragon X50, поэтому весьма вероятно, что и компания Samsung оснастит свой новый чипсет сопоставимым по своим техническим возможностям модемом.

Процессор Samsung Galaxy S10 станет производительнее и энергоэффективнее?

Максимальная тактовая частота чипсета Exynos 9810 составляет 2,90 гигагерца, если говорить о ядрах Mongoose, обеспечивающих в центральном процессоре этого чипа максимальную производительность. В данном контексте необходимо отметить, что Exynos 9810 является чипсетом актуальных флагманов Galaxy S9 и Galaxy S9+ от южнокорейского технологического гиганта. Считается также, что именно на нем станет базироваться и предстоящий к выпуску в 2018 году флагманский фаблет Galaxy Note. В минувшем году Galaxy S8 дебютировал с чипсетом Exynos 8895, являющимся преемником Exynos 8890, который был основой «железа» Galaxy S7 и Galaxy Note 7.

Поскольку Exynos 9820, как выше уже отмечалось, станет производиться в соответствии с инновационным 7-нанометровым технологическим процессом, компания Samsung сможет без каких-либо затруднений повысить максимальную тактовую частоту центрального процессора своего нового, предназначенного для флагманских девайсов, чипа до 3,00 гигагерц и при этом ядра Mongoose не станут чрезмерно нагреваться. Определенные технические усовершенствования могут также найти себе применение и в ядрах центрального процессора нового чипсета, которые предназначены для обеспечения энергоэффективности, но они, наиболее вероятно, будут от ARM.

Инновационное «железо» может повысить цену Samsung Galaxy S10 Благодаря энергоэффективности архитектуры, которая предполагается 7-нанометровым технологическим процессом, Galaxy S10 сможет экономно относиться к расходованию запаса энергии в своей батарее. Но поскольку это значимое преимущество предполагает более дорогой производственный процесс, то оно может отразиться на цене девайса, базирующегося на новом чипе, изменив ее, в сравнении с предшествующей моделью, в сторону увеличения.

Будет ли чипсет Samsung Galaxy S10 «7-нанометровым»?

Впрочем, на страницах ресурса sammobile.com в рамках рассмотрения нового сообщения переход к 7-нанометровому технологическому процессу производства нового чипсета называется маловероятным, поскольку производственные мощности, предназначенные компанией Samsung для производства новых 7-нанометровых чипов, могут оказаться еще не готовы в начале 2019 года.

Обсудить Samsung Galaxy S10, его предполагаемые технические особенности и другие инновации, которые, возможно, найдут себе применение в Android-смартфонах следующего года читатели могут в Telegram-чате.