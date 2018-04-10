iPhone с тройной камерой выйдет не позднее 2019 года

Первый iPhone с тройной основной камерой представят не позднее 2019 года, узнали журналисты тайваньского издания Economic Daily News. Данное нововведение позволит Apple более агрессивно конкурировать с Huawei, которая уже освоила подобную технологию и успешно применила ее в своем флагманском смартфоне P20 Pro.

В отличие от Huawei P20 Pro, у которого все модули имеют разное разрешение, камеры iPhone 2019 года будут 12-мегапиксельными, отмечают собеседники Economic Daily News. Дополнительный модуль получит шесть линз и обеспечит смартфону возможность пятикратного увеличения изображения без потери качества.

Данный слух — первый в череде сливов о появлении третьей камеры в конструкции нового iPhone. Несмотря на авторитетность источника, мы бы рекомендовали относиться к озвученной перспективе с изрядной долей сомнения. Трудно предположить, что компания пойдет на такой шаг только из желания составить конкуренцию китайцам.

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