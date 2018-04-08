Apple хочет совместить клавиатуру для Mac с трекпадом

Очевидно, воодушевившись универсальностью виртуальной клавиатуры iOS, инженеры компании Apple решили перенести одну из ее особенностей на Mac. Согласно содержанию базы данных Ведомства по патентам и товарным знакам США , в Купертино начали разработку Magic Keyboard следующего поколения со встроенным трекпадом.

В отличие от всех предыдущих патентов Apple на данную тему, этот описывает именно механическую, а не сенсорную клавиатуру. Каждая клавиша на такой клавиатуре не только имеет свободный ход, но и реагирует на касания по своей поверхности. Это позволяет пренебречь внешним трекпадом без особого дискомфорта.

Интересно, что идея, описанная в патенте, уже была реализована инженерами BlackBerry в своих QWERTY-смартфонах. Их клавиатура также имела сенсорную область, которая позволяла перемещаться по интерфейсу и заниматься веб-серфингом. Остается надеяться, что правопреемник канадского производителя не сочтет патент Apple нарушением авторских прав.

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