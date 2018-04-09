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Цена Galaxy S9 в России опустилась ниже 45 000 рублей
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Дело Скрипаля завернуло в Сирию
Дело Скрипаля завернуло в Сирию

Цена Galaxy S9 в России опустилась ниже 45 000 рублей 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Об этом свидетельствуют данные независимой системы «Яндекс. Маркет». Самое доступное предложение, которое удалось обнаружить AndroidInsider.ru в ходе сравнения цен, находится на отметке 43 370 рублей.
Отечественные ритейлеры начали массово снижать цену Galaxy S9 задолго до начала продаж в официальной рознице. Так, уже в декабре флагман актуального поколения можно было приобрести по цене за 50 000 рублей. Это почти на треть дешевле, чем предложил сам производитель в фирменном онлайн-магазине.
Приобретая продукцию по неестественно низкой цене, убедитесь в надежности продавца. Смартфоны и вся остальная техника, ввезенная на территорию страны в обход официальных каналов, не могут претендовать на гарантийное обслуживание. Все расходы по ремонту в случае брака или непредвиденной поломки ложатся на самого покупателя.
Есть ли смысл покупать «серый» смартфон
Иногда покупка «серого» смартфона — это единственный способ получить по-настоящему желанный продукт, который будет вас радовать долго время. Это доказывает пример того же Galaxy S9, Snapdragon-версия которого имеет лучший показатель автономности, чем версия, работающая на базе фирменного процессора Samsung — Exynos.
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