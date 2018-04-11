Samsung отказалась снижать цены на дисплеи для нового iPhone

Samsung отказалась снижать цены на дисплеи для нового iPhoneСразу несколько корейских производителей дисплеев обеспокоены весьма скромными продажами iPhone X в последующие месяцы. Тем не менее, между Apple и Samsung уже проведена цепочка переговоров. В мае южнокорейская компания приступит к производству матриц для следующего поколения iPhone X.

Несмотря на все опасения, Samsung, а вместе с ней и несколько других производителей, получили заказ на половину от потенциально необходимого объема OLED-дисплеев.

Корейцы откровенно вынуждены были понервничать, поскольку остались с избыточным количеством матриц для iPhone X. После переговоров, Samsung все же убедила Apple. 25 млн экранов для iPhone X и 75 млн новых OLED-панелей для преемника будут произведены в ближайшее время. Единственное условие Samsung — сохранение прежней цены.

И хотя Apple всячески стремится сократить участие южнокорейского конкурента в разработке собственного смартфона, выполнить столь внушительный заказ в состоянии лишь несколько компаний.

Samsung предлагала Apple удешевить производство, переложив его на плечи дочерней компании, но руководство американской корпорации посчитало качество продукции Y-Octa недостаточным и отказалось.

В мае Samsung произведет около 2 — 3 миллионов экранов. В июне количество OLED-матриц планируют удвоить, поскольку стартует производства 6,4-дюймового iPhone X Plus. Приобщить к разработке дисплеев Apple планирует и LG.

Над IPS-экранами для бюджетного iPhone 9 будут трудится компании Japan Display и Sharp.