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Samsung отказалась снижать цены на дисплеи для нового iPhone
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Samsung отказалась снижать цены на дисплеи для нового iPhone 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Samsung отказалась снижать цены на дисплеи для нового iPhoneСразу несколько корейских производителей дисплеев обеспокоены весьма скромными продажами iPhone X в последующие месяцы. Тем не менее, между Apple и Samsung уже проведена цепочка переговоров. В мае южнокорейская компания приступит к производству матриц для следующего поколения iPhone X.
Несмотря на все опасения, Samsung, а вместе с ней и несколько других производителей, получили заказ на половину от потенциально необходимого объема OLED-дисплеев.
Корейцы откровенно вынуждены были понервничать, поскольку остались с избыточным количеством матриц для iPhone X. После переговоров, Samsung все же убедила Apple. 25 млн экранов для iPhone X и 75 млн новых OLED-панелей для преемника будут произведены в ближайшее время. Единственное условие Samsung — сохранение прежней цены.
И хотя Apple всячески стремится сократить участие южнокорейского конкурента в разработке собственного смартфона, выполнить столь внушительный заказ в состоянии лишь несколько компаний.
Samsung предлагала Apple удешевить производство, переложив его на плечи дочерней компании, но руководство американской корпорации посчитало качество продукции Y-Octa недостаточным и отказалось.
В мае Samsung произведет около 2 — 3 миллионов экранов. В июне количество OLED-матриц планируют удвоить, поскольку стартует производства 6,4-дюймового iPhone X Plus. Приобщить к разработке дисплеев Apple планирует и LG.
Над IPS-экранами для бюджетного iPhone 9 будут трудится компании Japan Display и Sharp.
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