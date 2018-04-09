Флагман Meizu 15 представят 22 апреля

Компания Meizu, наконец, сообщила дату презентации Meizu 15 в соцсети Weibo, опубликовав постер с цифрой «15». Девайс покажут 22 апреля в 19:30 в Китае . Вместе с Meizu 15 компания также представит Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite.

Дату выхода подтвердил глава по международному маркетингу Meizu:

Meizu 15 оснастят 5,46-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 16:9, Lite версия получит меньший по размерам LCD-дисплей, а Plus-версия обзаведется 5,95-дюймовым QHD AMOLED-дисплеем. Meizu 15 и 15 Pro оснастят двойной основной камерой, тогда как Meizu 15 Lite получит всего один модуль.

Дата презентации Meizu 15 — 22 апреля

Странно, что Meizu 15 получит соотношение дисплея 16:9. Кроме того, девайс не отличится вырезом в дисплее. Вероятно, компания давно занялась разработкой флагмана и попросту решила не изменять в нем ничего после выхода iPhone X. Вероятно, уже после выхода линейки Meizu 15 компания вплотную займется разработкой флагмана в соответствии с текущими трендами, потому что сложно представить, что Meizu не умеет быть в тренде.

В последнее время Meizu выглядит блекло на фоне конкурентов. Не стремится выпускать много новых и интересных продуктов. Например, Huawei почти каждый месяц представляет новые интересные решение в различных ценовых категориях. В случае с Meizu прослеживается некий застой и нежелание быть частью рынка. А что думаете вы?

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