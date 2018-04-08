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Кажется, завтра представят красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus
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Кажется, завтра представят красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus
iPhones.ru
4 часа назад
Фото:
iPhones.ru
Комментарии
Кажется, завтра представят красные iPhone 8 и iPhone 8 PlusРесурс Macrumors сообщил о том, что завтра
Apple
может показать красные iPhone 8 и 8 Plus. Это будет ограниченная линейка смартфонов под лейблом (PRODUCT) RED.
Новость обновляется…
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