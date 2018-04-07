В этих случаях ваш Mac — дно

В этих случаях ваш Mac — дноПродуманная и совершенная система, удобные жесты, забота о пользователе, которая ощущается при каждом прикосновения к трекпаду… Так говорят об операционной системе macOS и компьютерах Mac.

И в этом есть доля правды — пользоваться «маками» действительно удобно. Компьютеры и ноутбуки Apple позволяют экономить тучу времени при обработке видео или микшировании мультитрековой композиции.

Но есть сферы, в которых MacBook, iMac и Mac mini откровенные аутсайдеры. И если вы связаны с одной из этих отраслей, лучше подумайте о покупке чего угодно, но без логотипа в форме надкушенного яблока.

1. При запуске актуальных игр Да-да, это первое, о чем вы подумали, прочитав заголовок статьи. Mac не создан для игр. В iMac Pro Apple запихнула достойный видеоускоритель Radeon Vega 56 (есть и вариант установки 64-ой модели). Для рендеринга и графической обработки его более чем достаточно.

Но даже если Apple будет комплектовать мощнейший компьютер на базе macOS целой майнинг-фермой из 6 — 8 топовых видеокарт, он никогда не превратится в игровой.

И все лишь потому, что игровые студии с опаской смотрят на эту платформу. Эксклюзив для iOS? Пожалуйста! Новинку для Xbox или PS? Нет проблем! Ранний порт на Windows? Сделаем.

У вас macOS? Тогда пройдите в зал ожидания и приготовьтесь потерпеть пару лет. И гарантий, что вы дождетесь, нет.

2. При управлении станками, ЧПУ и механикой

Какие бы красивые рекламные видеоролики не показывала Apple, и как бы не расхваливали маркетологи MacBook в производственной сфере, эти компьютеры там абсолютно непригодны.

Речь идет даже не о масштабном серийном производстве, а о хоббийном.

По собственному опыту скажу, что лазерный резак, 3D-печать и фрезеровка с Windows намного проще и легче. Есть программные решения, которых попросту не существует для Mac. Более того, они там вряд ли когда-то появятся:

Cut3D

LaserCut

ArtCam

JCNC

RepieterHOST (правильный)

Mach3

Solidworks

и список продолжать можно очень долго.

Найти адекватную CAD-программу для управления доморощенным трехосевым станком под платформу Mac — та еще задача. В случае с Windows все намного веселее. Даже для Linux намного выше вероятность найти адекватный софт, который позволяет без бубна найти общий язык с платами управления вроде Mach, CNC Shield на базе Arduino и прочим аналогам.

В случае с Mac приготовьтесь устанавливать виртуальную машину и тратить нервы на поиски драйверов для завода виртуального COM-порта. И с каждой новой версией macOS проходить все круги ада придется вновь и вновь.

3. При работе со старым железом

Я лично неоднократно наблюдал за процедурой списания старой оргтехники. Отличные профессиональные сканеры, повидавшие время «лазерники», плоттеры и прочее железо, которое руководство того или иного отдела решило отправить в утиль.

Многие из этих старичков полностью исправны, а по качеству обработки/печати бумажных документов в несколько раз превосходят современные аналоги.

Так вот, при попытке подключить любой из выпущенных в 2000 — 2010 девайсов к современному «совершенному» Mac вы ничего не увидите. Устройство откажется работать, а подходящих драйверов вы не найдете днем с огнем.

В случае с Windows 10 (8.1 и 7) — все зависит от того, насколько древнее железо вы подключаете. С 64-битными версиями систем все намного печальнее и завести старую железку на них очень непросто, но при особом упорстве все же можно найти архаичную версию драйвера и оживить бездушный девайс.

В случае с Linux воскрешение из мертвых практически всегда успешно. Linux вообще прекрасная система, к которой можно подключить хоть кипятильник советских времен и сделать из него смарт-устройство. Но знание языков программирования и свободная ориентация в Терминале не помешают.

4. При работе с серьезным 3D и графикой

Отдать $5 000 за базовый iMac Pro и не получить в распоряжение адекватный 3D-редактор? Как думаете, пойдет ли на такое 3D-дизайнер? Можете не сомневаться — не пойдет.

А все потому, что у большинства (я не говорю всех) компьютеров и ноутбуков Mac откровенно слабая графическая подсистема, обновить которую вы не сможете.

Вот и получается ситуация, когда на офисном Windows-совместимом ПК 1,5-гигабайтный многослойник из Photoshop обрабатывается без особых проблем, а домашний нафаршированный iMac с трудом справляется с масштабированием того же файла.

Отдельно стоит вспомнить проблему софта. Revit, Pros100 (для энтузиастов), Solidworks, KeyShot, адекватные приложения для рендеринга и еще десяток-другой программ, без которых 3D-моделирование не может быть полноценным — всего этого очень не хватает Mac.

5. При перепрошивке смартфонов и других гаджетов

Патчить и перепрошивать телефоны я начал еще со времен легендарного Sony Ericsson K750i. Количество всевозможных заплаток и дополнительных фич, которые пришлось повидать этому девайсу, сложно представить даже в кошмарном сне.

Все операции проводились на Windows.

Позднее появился коммуникатор на Windows Mobile (тогда-то я и невзлюбил ASUS) и только потом руки дошли до iOS.

Сейчас в распоряжении пара трубок на базе Android и уже не первый раз я сталкивался с просьбой друзей разблокировать загрузчик, перепрошить девайс, восстановить смартфон из состояния «кирпича».

Ничего из этого не сделать на MacBook или Mac. Увы.

Вам нужны прошивальщики, скрипты, работа с командной строкой, доступ к ядру девайса, а иногда и подключение специфических кабелей и док-станций. Все это не работает с Mac.

Вместо вывода

Да, есть VirtualBox и Parallels Desktop, но когда вы проклянете все на свете в попытке завести OpenGL и измучаетесь искать нужные графические драйвера в пакете BootCamp, которые подойдут именно под вашу модель ноутбука.

Когда вы почувствуете, как в глаза насыпали песок из-за пары часов проведенных перед экраном с неправильно подстроенным масштабированием (спасибо, Retina).

Когда вы пару-тройку раз по несколько часов будете выжидать ответ USB-порта, а выяснится, что Mac просто «не видит устройство», вот тогда вы поймете, что для ваших целей компьютеры Apple явно не подходят.

В остальном, MacBook и iMac весьма достойные девайсы. Нужно просто научиться их правильно готовить и солить под себя. В противном случае, лучше откажитесь от блюда по имени Mac.