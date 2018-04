Disgaea 5 всё же выйдет на РС

Слухи о том, что Nippon Ichi Software собирается выпустить на РС игру Disgaea 5 из знаменитой ролевой серии, появились ещё год назад. Тогда отделение NIS America сообщило, что просто рассматривает возможность порта, но ничего определённого сообщить не может. Теперь же намерения воплощаются в жизнь: Disgaea 5: Complete Edition готовится к РС-релизу.

We're excited to announce Disgaea 5 Complete for PC arrives on Steam May 7, 2018! However, the fun doesn't need to wait, dood. Apply to play in the Beta today: https://t.co/Ev3lqE926u #Disgaea5CompletePC pic.twitter.com/8JVE1LQHJF

— NIS America, Inc. (@NISAmerica) 6 апреля 2018 г.

Мы рады сообщить, что версия Disgaea 5 Complete для РС выйдет в Steam 7 мая 2018 года! Вдобавок можно и не ждать так долго, а подать заявку на участие в бета-тестировании уже сегодня.

В РС-издание, как и ранее в версию для Nintendo Switch, войдут базовая игра и все DLC, появившиеся с момента релиза на PS4 в 2015 году. До сих пор владельцы РС могли познакомиться лишь с двумя играми серии: Disgaea PC и Disgaea 2 PC. Доберутся ли до персональных компьютеров «пропущенные» части, издательство не сообщает.

Зато в Steam уже появились системные требования Disgaea 5: Complete.

Минимальные

Процессор: Intel Core i3-2100 3.1 GHz Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 560 Ti Оперативная память: 6 GB RAM Рекомендуемые

Процессор: Intel Core i5-6500 3.2 GHz Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 750 Ti Оперативная память: 8 GB RAM Для запуска игры потребуется поддержка DirectX 11, а на жёстком диске она займёт 20 GB.