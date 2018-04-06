ASUS создаст бренд Arez для игровых видеокарт Radeon

Как сообщает ресурс VideoCardz, компания ASUS скоро начнёт выпускать игровые видеокарты AMD Radeon под брендом Arez. В фирменную серию Republic of Gamers (ROG) будут входить только графические ускорители NVIDIA GeForce.

Источник утверждает, что это связано с новой политикой NVIDIA, которая требует от своих партнёров по программе GeForce Partner Program не выпускать видеокарты других производителей под тем же брендом, что и GeForce. Под «другими производителями» в данном случае следует понимать AMD. Этот пункт сотрудничества не прописан в общедоступных источниках, потому что он явно нарушает антимонопольное законодательство.

Создание нового бренда позволит ASUS пользоваться всеми преимуществами партнёрской программы GeForce Partner Program и в то же время не отказываться от выпуска видеокарт Radeon.