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ASUS создаст бренд Arez для игровых видеокарт Radeon
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ASUS создаст бренд Arez для игровых видеокарт Radeon 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Как сообщает ресурс VideoCardz, компания ASUS скоро начнёт выпускать игровые видеокарты AMD Radeon под брендом Arez. В фирменную серию Republic of Gamers (ROG) будут входить только графические ускорители NVIDIA GeForce.
Источник утверждает, что это связано с новой политикой NVIDIA, которая требует от своих партнёров по программе GeForce Partner Program не выпускать видеокарты других производителей под тем же брендом, что и GeForce. Под «другими производителями» в данном случае следует понимать AMD. Этот пункт сотрудничества не прописан в общедоступных источниках, потому что он явно нарушает антимонопольное законодательство.
Создание нового бренда позволит ASUS пользоваться всеми преимуществами партнёрской программы GeForce Partner Program и в то же время не отказываться от выпуска видеокарт Radeon.
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