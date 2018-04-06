Экран MacBook превратили в «сенсорный», потратив всего 60 рублей

Apple всегда была против сенсорных экранов в своих ноутбуках, аргументируя это тем, что это непрактично и неудобно для повседневного использования. Однако, судя по всему, не все разделяют точку зрения компании.

Недавно группа студентов из MIT представила интересный проект, который позволяет превратить экран MacBook в сенсорный. Для реализации своей идеи они использовали только подручные средства, стоимость которых не превышает один доллар (около 60 рублей). Разработчики использовали небольшое зеркало, которое они расположили под особым углом перед веб-камерой, используя картон, дверной шарнир и клей.

Конечный результат выглядел так:

В дальнейшем разработчики применили специальный алгоритм, который использует компьютерное зрение для определения контура пальца и расстояния между стеклом. Один из разработчиков, Амиш Атуе, поделился, как именно работает их ПО.

Используя отражения глянцевой поверхности дисплея, можно распознать, касается ли палец экрана или же находится на расстоянии. А для того, чтобы определить, в какой части экрана находится палец, проводится предварительная калибровка.

Видео, которые были опубликованы создателями, показывают, что их проект действительно работает, пусть и не так точно и быстро, как настоящий сенсорный экран. Тем не менее применение этому можно найти. Само ПО доступно на GitHub.