Ещё
Экран MacBook превратили в «сенсорный», потратив всего 60 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экран MacBook превратили в «сенсорный», потратив всего 60 рублей 

Apple Insider 3 часа назад
Фото: Apple Insider
Apple всегда была против сенсорных экранов в своих ноутбуках, аргументируя это тем, что это непрактично и неудобно для повседневного использования. Однако, судя по всему, не все разделяют точку зрения компании.
Недавно группа студентов из MIT представила интересный проект, который позволяет превратить экран MacBook в сенсорный. Для реализации своей идеи они использовали только подручные средства, стоимость которых не превышает один доллар (около 60 рублей). Разработчики использовали небольшое зеркало, которое они расположили под особым углом перед веб-камерой, используя картон, дверной шарнир и клей.
Конечный результат выглядел так:
В дальнейшем разработчики применили специальный алгоритм, который использует компьютерное зрение для определения контура пальца и расстояния между стеклом. Один из разработчиков, Амиш Атуе, поделился, как именно работает их ПО.
Используя отражения глянцевой поверхности дисплея, можно распознать, касается ли палец экрана или же находится на расстоянии. А для того, чтобы определить, в какой части экрана находится палец, проводится предварительная калибровка.
Видео, которые были опубликованы создателями, показывают, что их проект действительно работает, пусть и не так точно и быстро, как настоящий сенсорный экран. Тем не менее применение этому можно найти. Само ПО доступно на GitHub.
Apple Insider: последние новости
Еще один флагман не смог обойти iPhone X по скорости работы сканера лица Apple может представить серию iPhone в красном цвете Apple подтвердила сроки релиза нового Mac Pro
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня59
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса231
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра27
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян654
Дуров отреагировал на получение британского гражданства75
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение