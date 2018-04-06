Распродажа в GearBest: скидки на роботы-пылесосы и смартфоны

В интернет-магазине GearBest стартовала новая акция, подразумевающая снижение цен на роботы-пылесосы и смартфоны. В частности, скидки распространяются на продукцию брендов ILIFE и Vernee.

К примеру, современный робот-пылесос ILIFE V7S Pro со множеством функций, в том числе и с навигацией при помощи сенсоров и камер, обойдется вам всего лишь в $170 при оформлении заказа в GearBest и активации купона «GBAPR027». Небольших размеров прибор характеризуется почти бесшумной работой и способностью очистки от 80 до 220 квадратных метров на одном заряде аккумулятора емкостью 2500 мАч. В часах это 140 минут от одного заряда. Очевидным преимуществом ILIFE V7S Pro является наличие функции влажной уборки, для чего в комплекте идет специальная тряпка из особого материала. Пылесосом можно управлять при помощи фирменного пульта ДУ, словом, это отличный инструмент для ежедневной автоматической уборки во всем доме или квартире, который сэкономит немало вашего времени.