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Распродажа в GearBest: скидки на роботы-пылесосы и смартфоны
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Распродажа в GearBest: скидки на роботы-пылесосы и смартфоны 

MDDevice 4 часа назад
Фото: MDDevice
В интернет-магазине GearBest стартовала новая акция, подразумевающая снижение цен на роботы-пылесосы и смартфоны. В частности, скидки распространяются на продукцию брендов ILIFE и Vernee.
К примеру, современный робот-пылесос ILIFE V7S Pro со множеством функций, в том числе и с навигацией при помощи сенсоров и камер, обойдется вам всего лишь в $170 при оформлении заказа в GearBest и активации купона «GBAPR027». Небольших размеров прибор характеризуется почти бесшумной работой и способностью очистки от 80 до 220 квадратных метров на одном заряде аккумулятора емкостью 2500 мАч. В часах это 140 минут от одного заряда. Очевидным преимуществом ILIFE V7S Pro является наличие функции влажной уборки, для чего в комплекте идет специальная тряпка из особого материала. Пылесосом можно управлять при помощи фирменного пульта ДУ, словом, это отличный инструмент для ежедневной автоматической уборки во всем доме или квартире, который сэкономит немало вашего времени.
Помимо скидки на пылесос, GearBest дарит купон на скидку на смартфон Vernee Mix 2 — безрамочный, стильный и современный. Его цена составит те же $170 с купоном «GBAPR030», и он, как и робот-пылесос, доставляется по России совершенно бесплатно. Смартфон характеризуется большим экраном с тонкими рамками, диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+, процессором от MediaTek с частотой 2,5 ГГц на восьми ядрах и 4 Гб оперативной памяти. Все фотографии, сделанные на его камеры (8 Мп для селфи и 13+5 Мп основная) можно хранить в 64 Гб встроенной памяти или на карте microSD, а модуль LTE позволит подключаться к российским сетям 4G по двум SIM-картам. Vernee Mix 2 работает от батареи 4200 мАч и поставляется в комплекте с фирменным чехлом и защитной пленкой на дисплей. Количество участвующих в акции смартфонов и пылесосов ограничено.
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