Эксперты назвали самый маленький флагман среди смартфонов 2018 года 

Им стал Sony Xperia XZ2 Compact с диагональю экрана всего в пять дюймов.
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От собрата обычных размеров Sony Xperia XZ2 отличается отсутствием некоторых инновационных возможностей, таких, как беспроводная зарядка и динамическая вибрация.
Среди других преимуществ флагмана — 19-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой, которая показывает высокое качество изображений при съемке в слабо освещенных помещениях. Она также может записывать видео в замедленном действии и высоком разрешении — до 1080 пикселей.
В российских магазинах мобильных устройств данную модель можно найти, в среднем, за 50 тысяч рублей.
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