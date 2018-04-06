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Сделать селфи, снять фильм или на что еще вдохновит Sony
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Сделать селфи, снять фильм или на что еще вдохновит Sony 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Компания выпустила новый флагманский смартфон с впечатляющими данными.
Большой экран
Ликуйте, любители сериалов. 5,7-дюймовый дисплей легко воспроизводит видео даже в разрешении Full HD+. А это значит, что свежие серии можно смотреть с телефона, не переживая, что не получится разглядеть важные детали или изображение распадется на «квадратики». К тому же создатели уверяют, что заряд батареи рассчитан на целый день, а умная система может сама регулировать расход энергии, учитывая активность использования гаджета.
Кстати, внимательные поклонники Sony уже не первый год ломают голову над загадочным временем на дисплее. Каждые модели при презентации показывает одно и то же время 10:35. Кто-то считает это скрытым посланием или точной датой конца света, кто-то идет еще дальне и утверждает, что в сумме эти цифры дают девятку, что указывает на девять греческих муз, а кто-то просто говорит, что такое время гармонично смотрится на экране.
Хорошая камера
Motion Eye™ может похвастаться функцией записи видео 4K HDR, режимом замедленной съемки, а также интеллектуальными функциями типа определения улыбки или автоматической фокусировки при серийной съемке. Дополнительный плюс — приложение 3D Creator, которое работает и на фронтальной, и на обычной камере.
Яркая палитра
Продвинутой начинке должна соответствовать и упаковка. Новинка вышла сразу в нескольких оттенках: холодное серебро, чёрный обсидиан, темный изумруд и пепельно-розовый.
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