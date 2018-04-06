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Чипы памяти — основной драйвер для роста Samsung на 2018 год, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Чипы памяти — основной драйвер для роста Samsung на 2018 год, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Таким образом, рост выручки составит почти 29%. Samsung не поделилась предварительными данными по прибыли, но мы ожидаем увидеть ее рост до $9,69 млрд
Интересным моментом в предстоящем отчете будет показатель роста выручки от подразделения по производству полупроводников. В прошлом году в структуре выручки чипы памяти и другие процессоры вместе с LCD-дисплеями обогнали по продажам сегмент телефонов: 40,5% против 39,9%. Год назад соотношение составляло 34,7% на 44,5% в пользу продаж последних. Причем Samsung остается лидером рынка телефонов.
У компании появился новый драйвер роста при насыщающемся рынке смартфонов — чипы памяти DRAM и NAND. Выручка в сегменте продаж чипов памяти увеличивается в среднем на 23,56% последние пять лет. Мы считаем, что эта тенденция сохранится и уже к 2021 доходы от чипов памяти превысят выручку от смартфонов. Пропорции поменяются, и доля чипов памяти увеличится с текущей 22,6% до 40-45%. Усиление спроса на DRAM и 3D-NAND обеспечивают новые быстроразвивающиеся индустрии облачных вычислений, дата-центры, электромобили. К примеру, среди клиентов Samsung корпорация Microsoft, облачный бизнес которой Azure развивается и поэтому ему требуется все больше чипов памяти для серверов.
Мы ожидаем, что чипы памяти принесут порядка $17,3 млрд дохода по результатам 1-го квартала 2018 и будут оставаться главным драйвером роста компании в ближайшее время. Чипы памяти также смогут компенсировать возможное замедление роста выручки в сегменте LCD-дисплеев из-за меньшого объема продаж iPhone X.
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