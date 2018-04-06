Тест и обзор SSD Crucial MX500: 500-гигабайтный хит

Отличная скорость за небольшие деньги — Crucial MX500 приятно удивил нас во время испытаний. На что способна модель, расскажут итоги тестирования. Итоги теста 500 Гбайт диского пространства за 7 000 рублей — SSD-накопитель дешевле, чем Crucial MX500 (CT500MX500SSD1), вы вряд ли найдете. Во время тестовых испытаний этот SATA-диск понравился нам не только своей низкой ценой, но и превосходной скоростью передачи данных: 549 Мбайт/с при чтении и около 500 Мбайт/с при записи. IOPS-параметр и время доступа тоже на высоте, благодаря чему этот накопитель подойдет и для ежедневной эксплуатации. Приятный бонус — пятилетняя гарантия от компании Crucial. Преимущества отличная для SATA-SSD производительность соотношение цены и качества Результаты тестирования Crucial MX500 500GB (CT500MX500SSD1) Соотношение цена/качество Превосходно Место в общем рейтинге 6 из 45 Соотношение цена/качество: 94 Скорость передачи данных при чтении (80%): 98.8 Скорость передачи данных при записи (20%): 90.5 Результаты тестирования Поставьте оценку — 97% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку СпецпредложенияИз Германии по разумной цене 2 901 ₽ ADATA XPG SX6000 SSD M.2 PCIe Gen3x4 128GB 6 875 ₽ Samsung SSD 960 Evo M.2 250GB 7 231 ₽ Samsung PM961 256GB M.2 2280 (PCIe / NVMe) 5 214 ₽ Samsung SSD 850 EVO (Basic) Series 250GB 3 791 ₽ Silicon Power SSD Slim S55 240GB Все протестированные SSD вы найдете в нашем большом рейтинге. Ниже мы подобрали две актуальные модели, которые могут стать альтернативой Crucial MX500.

SATA-альтернатива: Samsung SSD 850 EVO 500GB

Такая же цена, такая же емкость, но скорость выше — это Samsung SSD 850 EVO 500GB (MZ-75E500B/ EU ). Он стоит около 8 000 рублей, но во время нашего тестирования продемонстрировал скорость записи сжатых данных выше 520 Мбайт/с. С полными данными этот SSD, напротив, работает чуть медленнее, чем модель от Crucial. Это может быть ощутимо при повседневной работе с видео, MP3 и фотографиями.

M.2-альтернатива: Patriot Hellfire M.2 SSD 240GB

Если у вас есть свободный слот M.2, то вы можете подключить к нему и SSD-накопитель. Patriot Hellfire M2 240GB (PH240GPM280SSDR) находится примерно на одном ценовом уровне с Crucial MX500, но из-за особенностей интерфейса достигает лучших скоростей: до 2700 Мбайт/с при чтении и 1200 Мбайт/с при записи. Недостаток: данный SSD может предложить только 240 Гбайт дискового пространства.

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Выбираем доступный SSD-накопитель для игрового ПК и ноутбука

Тест и обзор SSD-накопителя Samsung 850 EVO 4TB: топовый SSD на 4 Терабайт Результаты тестирования Crucial MX500 500GB (CT500MX500SSD1) Характеристики и результаты тестирования Crucial MX500 500GB (CT500MX500SSD1) Соотношение цена/качество 94 Номинальная емкость 500 Гбайт Измеренная емкость 465,8 Гбайт Интерфейс SATA 600 Контроллер Silicon Motion SMI2258 Тип микросхем памяти k. A. Объем кеш — Средняя скорость чтения (сжимаемые данные) 549 Мбайт/с Средняя скорость чтения (несжимаемые данные) 549 Мбайт/с Средняя скорость записи (сжимаемые данные) 499 Мбайт/с Средняя скорость записи (несжимаемые данные) 503 Мбайт/с Средне время доступа при чтении 0,034 мс; Среднее время доступа при записи 0,034 мс; IOPS (чтение блоками по 512 Байт) 29.707 операций/с IOPS (чтение блоками по 4096 Байт) 23.954 операций/с IOPS (запись блоками по 512 Байт) 29.365 операций/с IOPS (запись блоками по 4096 Байт) 25.761 операций/с Версия прошивки при тестировании M3CR010 Фото: компании-производители