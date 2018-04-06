В безрамочном смартфоне Doogee Mix 4 селфи-камера спрятана под дисплеем

Китайская компания Doogee придумала оригинальный способ решения проблемы размещения фронтальной камеры в безрамочных смартфонах. Вместо того, чтобы сокращать площадь дисплея рамками или делать вырезы в стиле iPhone X, в смартфоне Doogee Mix 4 камера спрятана на панели под дисплеем.

Изначально Doogee Mix 4 упоминался ещё на февральской выставке MWC 2018, а теперь видео с распаковкой прототипа опубликовал канал Mrwhosetheboss на YouTube.

Doogee Mix 4 выполнен в виде вертикального слайдера с двумя тонкими модулями, только в нём не выезжает клавиатура снизу, а выдвигается двойная фронтальная камера с динамиком сверху. Конструкция несколько напоминает музыкальный HTC 7 Surround, только там дополнительная панель содержала динамик и выдвигалась вбок. Если вы припомните смартфоны в подобном форм-факторе, напишите нам о них в комментариях!

Практически всю верхнюю панель занимает 5,99-дюймовый экран — 97%, сканер отпечатков пальцев интегрирован с ним и пользователи смогут авторизоваться, просто приложив палец к дисплею. Толщина слайдера составляет 11 мм. На задней панели расположена двойная основная камера. Также отмечается неназванный процессор Qualcomm Snapdragon и цена в районе 300 долларов США.