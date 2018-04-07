Doogee показала очень странный смартфон со скрытой камерой

Doogee показала очень странный смартфон со скрытой камеройКомпания Doogee анонсировала весьма неординарный смартфон, селфи-камера которого находится в необычном месте.

Решив вернуться к эпохе телефонов-слайдеров, китайские инженеры разместили камеру под 5.99-дюймовым экраном. Прижав дисплей пальцем и слегка потянув вниз, пользователь получает доступ к селфи-камере.

Из очевидных инженерных недоработок стоит отметить тот факт, что датчик освещенности и динамик также прячутся по дисплеем. А значит для того, чтобы комфортно слышать голос собеседника, придется постоянно сдвигать дисплей.

С точки зрения дизайна Doogee Mix 4 выполнен безукоризненно. Разработчики сумели избежать докучающего «горба» и «полуострова», спрятав все необходимые модули под экран.

В результате, смартфон получил безрамочный дизайн и, предположительно, сканер отпечатков пальцев, который встроен под экран.

Mix 4 появится в продаже не ранее декабря. На июнь компания запланировала большую презентацию флагмана Mix 3, а вот выход «аппетитного слайдера» придется подождать.