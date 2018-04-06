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Продажи безрамочных смартфонов в Нижнем Новгороде стремительно растут
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Продажи безрамочных смартфонов в Нижнем Новгороде стремительно растут 

Newsroom24 59 минут назад
Фото: Newsroom24
Анализ продаж показывает, что пользователям понравились безрамочные устройства — их доля на российском рынке выросла до 9% в первом квартале 2018 года с 6% в четвертом квартале 2017 года.
В собственной рознице и онлайн-магазине МТС в Нижнем Новгороде в первом квартале 2018 года покупатели стали выбирать смартфоны с безрамочными дисплеями в три раза чаще — доля таких гаджетов в розничной сети МТС выше чем в среднем по рынку: в штуках она выросла до 11% в 1 кв. 2018 году с 3,7% в 4 кв. 2017. Рост спроса объясняется увеличившимся ассортиментом таких девайсов, снижением средней цены и актуальными маркетинговыми акциями.
В целом по рынку средняя стоимость безрамочных смартфонов в четвертом квартале 2017 года составляла чуть более 46 тысячи рублей, в первом квартале 2018 года она снизилась до 39 тыс. рублей.
В нижегородской рознице МТС средняя стоимость безрамочных девайсов снизилась с 44 тысяч в 4 квартале 2017 года до 25 тысяч рублей в 2018 году.
Самыми популярными моделями полноэкранных гаджетов на рынке в первом квартале 2018 года стали iPhone X, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy S8/S8+, Honor 7X, Huawei NOVA 2I и Samsung Galaxy S9/S9+.
«Мы видим, что нашим покупателям и абонентам понравились безрамочные смартфоны. При сохранении стандартных габаритов в таких гаджетах установлены большие широкоформатные дисплеи, которые делают просмотр онлайн-видео, чтение, переписки в соцсетях, игры и другие цифровые развлечения еще удобнее — отметил генеральный директор розничной сети МТС Александр Мосякин — При покупке полноэкранных смартфонов пользователи активнее приобретают аксессуары — на 15% чаще, чем в случае с другими флагманскими гаджетами, а также активнее страхуют новый девайс — каждый третий владелец безрамочного смартфона приобретает полис».
Пользователи безрамочных моделей смартфонов потребляют в среднем на 20% больше мобильного интернет-трафика, чем владельцы других новых смартфонов.
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