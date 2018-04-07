Начались продажи ультразащищенного 5-дюймового смартфона Sonim XP8

Известная в узких кругах компания Sonim выпустила ультразащищенный смартфон с названием XP8. Смартфонов с такой степенью защиты на рынке крайне мало. В отличии от моделей, выпускаемых для мейнстримового сегмента, Sonim XP8 нельзя будет купить за $99, да и внешний вид новинки может понравиться не всем. Зато те, кто реально нуждается в неубиваемом смартфоне наверняка придут от такого устройства в полный восторг.

Sonim XP8 сертифицирован по американскому военному стандарту MIL-STD-810G и успешно противостоит пыли, грязи, влаге, ударам, вибрации, повышенному давлению, сжатию, высоким и низким температурам, ионизирующему излучению. Во фронтальной части устройства расположены два динамика, способные выдавать звук с громкостью 100 дБА. На боковой стороне имеется физическая кнопка, которая запускает функцию рации. Кнопка на таких размеров, что ее удобно нажимать даже в перчатках.

Пятидюймовый Дисплей Sonim XP8 допускает обращение мокрыми или грязными пальцами, а также в перчатках. Разрешение экрана составляет 1920×1080 пикселей. В основе новинки лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630, объемы оперативной и встроенной памяти равны 4 Гбайт и 64 Гбайт. На тыльной стороне имеется 12-мегапиксельная камера с фазовым автофокусом и OIS, а фронтальная камера снабжена сенсором на 8 Мп. Емкость аккумулятора равна 4900 мАч. Работает смартфон под управлением ОС Android 7.0 Nougat.