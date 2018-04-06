Обзор смартфона Sony Xperia XZ2: новый рецепт японской кухни

Sony Xperia XZ2 — это смартфон с мощнейшей на сегодня начинкой, «высоким» экраном и великолепным звуком, способный (впервые в истории смартфоностроения) снимать HDR-видео. Мы протестировали совершенно не похожую на предшественников японскую новинку и готовы в этом обзоре Sony Xperia XZ2 рассказать, ради чего стоит брать это аппарат, и что может заставить отказаться от покупки.

По замыслу разработчиков, в Xperia XZ2, который анонсировали одновременно с компактной версией Xperia XZ2 Compact, основной акцент еще больше смещен в сторону поддержки мультимедиа-контента, а проще говоря, развлечений. При этом, модернизация коснулась не только характеристик 5,7-дюймового экрана (теперь еще и с «модным» соотношением сторон — 18:9), но и тылового фото-модуля Motion Eye. Новый флагман обладает при этом не только «музыкальными», но и «тактильными» сверхспособностями: система динамической вибрации Dynamic Vibration System (DVS) позволяет буквально осязать происходящее в фильме или игре, а также взаимодейтсвие с интерфейсом.

Обзор Sony Xperia XZ2: технические характеристики Модель: H8266 ОС: Android 8.0 (Oreo) с фирменной оболочкой Xperia Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), архитектура ARMv8, 4 ядра Kryo 385 Gold (2,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 385 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 685 DSP Графическая подсистема: Adreno 630 Оперативная память: 4 ГБ LPDDR4X Память для хранения данных: 64 ГБ, UFS, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 400 ГБ) Экран: 5,7 дюйма, HDR10, Full HD+ (2160х1080 точек, 18:9), IPS Triluminos, X-Reality, Dynamic Contrast Enhancement, плотность пикселей на дюйм 424 ppi, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 Основная камера Motion Eye: 19 МП, Exmor RS (оптический размер 1/2,3 дюйма, пиксель 1,22 мкм), широкоугольный объектив G Lens, ЭФР 25 мм, апертура f/2.0, 8-кратный цифровой зум, предиктивный гибридный автофокус, светодиодная вспышка, сверхзамедленное видео 960 fps, видео 4К HDR Фронтальная камера 5 МП, Exmor R (оптический размер 1/5 дюйма), ЭФР 23 мм, апертура f/2.2 Интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Miracast, Google Cast, DLNA, NFC, USB Type-C (USB 3.1 Gen. 1, 5 Гбит/с, OTG) Сеть: GSM/GPRS/EDGE (2G), UMTS HSPA+ (3G), LTE (4G) Cat.18 (до 1.2 Гбит/с) Гибридный слот: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/microSD Звук: LDAC, aptX HD, DSEE HX, High-Resolution Audio, Clear Audio+, S-Force Front Surround Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/Galileo/QZSS, A-GPS Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, компас (датчик Холла), дактилоскопический сканер Аккумулятор: несъемный, 3 180 мА*ч, Smart Stamina, быстрая зарядка Quick Charge 3.0, адаптивная зарядка Qnovo, функция Battery Care, беспроводная зарядка Особенности: пыленепроницаемость и влагозащищенность (IP65/IP68) Габариты: 153х72х11,1 мм Вес: 198 грамма Цвет: черный обсидиан, холодное серебро, темный изумруд, пепельно-розовый Обзор Sony Xperia XZ2: дизайн, эргономика

Обсуждая, например, дизайн Xperia XA2 (наш обзор здесь), мы уже отмечали, что смартфоны Sony легко отличить среди им подобных, во многом благодаря оригинальному, слегка угловатому, дизайну.

Кажется, этот образ остался в прошлом: в Xperia XZ2 на смену строгим граням пришли плавные линии,

а острых углов не заметишь, с какой стороны на аппарат ни смотри.

Задняя панель, которую защищает стекло Corning Gorilla Glass 5, уже не плоская, а изогнута «лодочкой», сужающейся по краям, поэтому корпус с прочной металлической рамкой, хотя и непривычно толстый по сегодняшним меркам, очень удобно ложится в ладонь. Что-то неуловимо напоминает о старых, добрых моделях Sony Ericsson. Кстати, новая концепция внешнего вида мобильников японской компании называется «обтекающим потоком» (Ambient Flow).

Новый флагман представлен в четырех окрасах — черный обсидиан, холодное серебро, темный изумруд и пепельно-розовый. При этом, в любой расцветке стекло красиво бликует на свету, меняя оттенки в зависимости от освещения.

В новом дизайне дактилоскопический сканер переехал на заднюю панель, причем почему-то оказался практически посередине. Так что, когда берешь смартфон в руку и хочешь его разблокировать, то палец уверенно ложится на датчики или объектив камеры.

Корпус Xperia XZ2 сертифицировали на соответствие стандартам IP65/IP68, что, теоретически, обещает полную пыленепроницаемость (IP6x), защиту от струй воды под низким давлением (IPx5) и даже работу в погруженном режиме на глубине более одного метра (IPx8). Тем не менее, производитель указывает, что устройство запрещено полностью погружать под воду, а также подвергать контакту с морской, соленой, хлорированной водой и спиртными напитками. Максимум на что стоит рассчитывать — это безопасные звонки под проливным дождем.

Благодаря особенностям дизайна, Xperia XZ2 получился довольно упитанным — его толщина достигает 11,1 мм, что для современного флагмана, вообще говоря, нетипично. При этом, толстяк-флагман не может похвастаться аккумулятором повышенной емкости, хотя его вес составляет 198 грамм. Например, толщина 5,8-дюймового Samsung Galaxy S9 (наш обзор Samsung Galaxy S9+ здесь) всего 8,5 мм, а вес — 163 грамма. При этом, емкость батарей отличается у этих флагманов не слишком существенно (3 180 мА*ч против 3 000 мА*ч).

Вся фронтальная панель,

как, впрочем, и задняя, могут похвастаться защитой из закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5.

На верхней плашке справа от декоративной решетки «разговорного» динамика (который умеет работать в паре с «мультимедийным) находится объектив фронтальной камеры, а слева — светодиодный индикатор зарядки/событий, а также датчики приближения и освещенности.

Сенсорным кнопкам панели управления (»Назад", «Домой» и «Недавние приложения»), которые представлены пиктограммами «треугольник», «кружок» и «квадрат», отвели обычное место в нижней части экрана. Плашка под дисплеем украшена логотипом Sony.

Нижний торец корпуса занят отверстием под «разговорный» микрофон и разъемом USB Type-C для зарядки/синхронизации, который поддерживает интерфейс USB 3.1 (Gen. 1, 5 Гбит/с).

К сожалению, в Xperia XZ2 3,5-мм коннектора для аудио-гарнитуры уже не предусмотрено, что, конечно, в общем тренде, но весьма печально. Для проводных «ушей» теперь придется пользоваться переходником, например, входящим в комплект. А вот для одновременного с прослушиванием музыки заряда батареи смартфона необходимо докупать специальный переходник: в Sony предлагают аксессуар EC270 — USB Type-C «2 в 1».

На верхнем торце корпуса Xperia XZ2 находится отверстие для второго микрофона и герметично закрытый слот. На его крышке (которую легко поддеть ногтем) закреплен лоток на две места, одно из которых выделено для первого модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF), а другое — для альтернативной установки второго модуля идентификации абонента (формата nanoSIM) или карты памяти microSD. После открывания крышки в любом случае (даже если лоток пустой) выполняется перезагрузка смартфона.

Левое ребро у Xperia XZ2 пустует,

при этом, на правом ребре собрали качельку регулировки громкости и выделенную клавишу для съемки, а между ними — обычную кнопку включения/блокировки.

Низ стеклянной задней панели украсили товарным знаком Xperia,

а сверху в вертикальном ряду расположили модуль инфракрасного RGB-сенсора, светодиодную вспышку, датчики лазерного дальномера и объектив тыловой камеры. При этом, область антенны NFC отметили соответствующим логотипом.

Практически в центре панели оказалась круглая емкостная площадка дактилоскопического сканера. Чуть ниже ее отвели место под кольцо (обмотку) беспроводной зарядки.

Особенности стеклянных корпусов смартфонов обсуждались уже не раз. Дело в том, что они радуют глаз только до тех пор, пока к ним не прикасаются. Стекло охотно собирает всевозможные отпечатки, так что первоначальный внешний лоск теряется довольно быстро. Но это не самое печальное.

"Стеклянный" смартфон легче выскальзывает из рук, поэтому опция, облегчающая управление 5,7-дюймовым смартфоном с «высоким» экраном одной рукой, придется весьма кстати.

Обзор Sony Xperia XZ2: экран

Одна из «фишек» Xperia XZ2 — это его экран. Поддерживая современный тренд, именно этот флагман Sony первым среди Xperia получил «высокий» HDR-дисплей. На 5,7-дюймовой IPS-матрице с разрешением FullHD+ (2160х1080 точек) и соотношением сторон 18:9 достигается плотностью пикселей на дюйм в 424 ppi. Из традиционного набора фирменных технологий, помимо Triluminos, представлены, в частности, Dynamic Contrast Enhancement и X-Realty for mobile (активируется в настройках). Поддержка отображения HDR-контента (с глубиной цвета 10 бит) обеспечивает довольно сочное изображение, с яркими цветами и высокой четкостью.

Комфортный уровень подсветки выбирается либо вручную, либо автоматически ("Адаптивная регулировка"). Функция контроля подсветки автоматически определяет, находится ли устройство в руке или нет. В первом случае, экран не гаснет, а во втором отключается в соответствии с настройкой тайм-аута. В «Ночном режиме», который можно включать по расписанию, вручную регулируется интенсивность фильтра синего цвета.

Три режима для цветовой гаммы ("Профессиональный", «Стандартный» и «Предельной яркости») позволяют выбирать между эффектными, сочными красками и более спокойными, натуральными оттенками. Изменение цветовой температуры экрана ("Баланс белого"), делает оттенки более теплыми или наоборот, холодными. При этом, четкое и естественное изображение при воспроизведении видео возлагается на опцию X-Reality for mobile.

Пользоваться смартфоном в перчатках помогает активация одноименной опции в разделе «Экран». Программа AnTuTu Tester смогла распознать до десяти одновременных касаний. Одна из опций, доступная только при установленной блокировке экрана, позволяет узнать время и посмотреть уведомления, взяв смартфон в руку. На защитном стекле Corning Gorilla Glass 5 предусмотрено качественное олеофобное покрытие.

Обзор Sony Xperia XZ2: звук

Напомним, что технология Hi-Res Audio обеспечивает воспроизведение форматов без потери качества, а для восстановления обрезанных частот MP3-файлов с низким битрейтом оказывается полезной функция DSEE HX. Опцию ClearAudio+ в ручном режиме заменяет 5-полосный эквалайзер с пресетами. В свою очередь, динамический нормализатор выравнивает громкость разных аудио-треков или видеозаписей. Для эмуляции объемного звука через стереодинамики предназначена функция S Force Front Surround.

Отсутствие 3,5-мм аудио-коннектора на корпусе Xperia XZ2 склоняет к использованию беспроводных Bluetooth-аксессуаров, поддерживающих кодеки LDAC или aptX HD, которые гарантируют качество звука, мало уступающее Hi-Res Audio.

Система Dynamic Vibration System заставляет смартфон вибрировать в такт музыке, видео или игре, позволяя пользователю буквально «осязать» их. Интенсивность тактильной отдачи настраивается индивидуально для каждого приложения. Для каких-то программ ее можно отключить или поставить на минимум.

Обзор Sony Xperia XZ2: камеры

Несмотря на модный тренд, флагман Sony снова обошелся без дуэта камер. В качестве основной для Xperia XZ2 досталась одна, но усовершенствованная, камера Motion Eye. Напомним, что ее 19-мегапиксельный сенсор (оптический размер 1/2,3 дюйма, размер пикселя 1,22 мкм) снабжен собственной памятью, куда записываются фрагменты видео с частотой кадров до 960 fps. Функция предиктивной фотосъемки, обнаружив движение или улыбку в предполагаемом кадре, начинает буферизацию изображения еще до спуска затвора. Широкоугольный объектив Sony G Lens с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25 мм получил апертуру f/2.0. В фото-модуле также используется светодиодная вспышка и цифровая стабилизация изображения (SteadyShot). Если гибридный автофокус обеспечивает быстрое наведение на резкость в разных условиях освещения, то функция следящей фокусировки поможет постоянно держать в поле зрения движущийся объект.

Усовершенствованная Motion Eye стала первой в мире камерой в смартфоне с функцией записи видео 4K HDR (чтобы смотреть такие ролики на большом экране нужен соответствующий девайс). Кроме того, сверхзамедленная съемка видео со скоростью 960 fps теперь доступна и в формате Full HD. Максимальное разрешение снимков для классического (4:3) и широкоэкранного (16:9) соотношения сторон составляет 5056х3792 точки (19 МП) и 5504х3096 точек (17 МП, по умолчанию), соответственно.

Параметры фронтальной камеры оказались довольно скромные: ей достался 5-мегапиксельный сенсор Exmor R (оптический размер 1/5 дюйма), а широкоугольный объектив с ЭФР 23 мм получил апертуру f/2.2.

Обе камеры без проблем записывают видео в качестве Full HD. При этом, основной фото-модуль обеспечивает частоту кадров не только 30 fps, но и 60 fps. Кроме того, он умеет снимать ролики с разрешением 4К (3820х2160 точек)@30 fps. В этом случае, в качестве альтернативы кодеку H.264/AVC можно использовать более продвинутый — H.265/HEVC. Отдельный переключатель в верхней части экрана активирует опцию HDR для видео.

Интерфейс приложения «Камера» хорошо знаком по другим смартфонам Xperia. Так, в верхней части экрана видоискателя находятся пиктограммы для смены камеры (основная — фронтальная), перехода на экран дополнительных приложений, а также в режимы «Видео», «Вручную» (M) или «Супер авто». У вспышки, помимо автоматического, есть режим заполнения, устранения «красных глаз» и фонарика. Принудительно включить опцию HDR для фото можно только в ручном режиме, где предлагается самому определиться с фокусировкой, а также значениями выдержки, ISO, ступенями экспокоррекции и пресетами баланса белого. Вообще говоря, инфракрасный RGB-датчик определяет источник света и измеряет его характеристики, чтобы камера могла верно скорректировать баланс белого самостоятельно.

Качельку регулировки громкости легко настроить для изменения масштаба изображения или запуска съемки. Продолжительное удержание выделенной кнопки для управления камерой активирует функцию быстрого запуска одноименного приложения (с возможностью последующей съемки фото или видео). Среди дополнительных приложений предлагаются, в частности, различные фильтры ("Художественный эффект"), эффекты дополненной реальности ("AR-эффект") и «Боке».

При определенных условиях съемки (расстояния до объекта и фона) программа «Боке» обещает почти «профессиональные» результаты.

При этом, опции этого приложения позволяют размывать фон, в том числе, по горизонтали или вертикали.

Примеры фото с основной камеры можно посмотреть, например, здесь.

В режиме «Видео» рядом с кнопкой записи есть пиктограмма, которая используется для активации сверхзамедленной (960 fps) или просто замедленной (120 fps) съемки, причем, как c качеством HD (1280x720 точек), так и Full HD (1920х1080 точек).

Приложение «Конструктор 3D-моделей», использующее фирменный алгоритм Sony, предлагает четыре режима сканирования (головы, лица, еды и произвольной формы). Функция 3D-сканирования лица для создания трехмерного аватара теперь работает не только с тыловой, но и с фронтальной камерой, что позволяет обойтись без сторонней помощи.

Обзор Sony Xperia XZ2: начинка, производительность

Новый флагман базируется на мощнейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), выполненном с учетом проектных норм 10 нм. Восемь вычислительных ядер Kryo 385 разбиты на два кластера, при этом, первый квартет тактируется частотой до 2,8 ГГц, а второй — до 1,8 ГГц. Поскольку основной упор сделан на искусственном интеллекте, камерах и безопасности, на этом кристалле, помимо графического ускорителя Adreno 630 (Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan, DirectX 12), интегрированы также производительные сигнальные процессоры Hexagon 685 DSP и Qualcomm Spectra 280 (ISP). Новый LTE-модем X20 (LTE Cat.18) позволяет принимать данные в сотовых сетях с максимальной скоростью 1,2 гигабита в секунду. В числе «фишек» чипсета оказались также поддержка Wi-Fi 802.11ad, Bluetooth 5.0 и Quick Charge 4/4+. Производитель отмечает более быстрый (на 30%) рендеринг и возросшую, опять же на 30%, энергетическую эффективность, при этом, прирост общей производительности, по сравнению с предшественником Snapdragon 835, оценивают в 25%. Конфигурацию Xperia XZ2 дополняют 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

Тестирование Sony Xperia XZ2. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Sony Xperia XZ2. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Sony Xperia XZ2. Результаты в бенчмарке 3DMark

Результаты основных тестов для нового смартфона получились, разумеется, флагманские.

Количество быстрой встроенной памяти типа UFS достигает 64 ГБ. Расширить хранилище можно картой памяти microSD/HC/XC объемом до 400 ГБ, для которой предусмотрено место на комбинированном лотке. Кроме того, технология USB-OTG позволяет подключать к аппарату обычные флэшки.

Новый флагман в сетях четвертого поколения работает, в частности, на частотных диапазонах LTE-FDD — b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Поддержка гигабитного мобильного интернета (Cat. 18, 1.2 Гбит/с), конечно, радует, но пока она не столь значима, особенно для российских регионов. В набор беспроводных коммуникаций также входят Wi-Fi 802.11 aс/b/g/n/ (2,4 и 5 ГГц), Miracast, Google Cast, DLNA, Bluetooth 5.0 (LDAC, aptX HD) и NFC.

Интерфейс NFC будет полезен не только для обмена данными между смартфонами или платежного сервиса Android Pay. Вместе с соответствующим приложением, он, например, подскажет баланс транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

Пять спутниковых систем, в том числе GPS и ГЛОНАСС, могут использоваться для определения местоположения и навигации. Доступен также режим координации по Wi-Fi и сотовым сетям (A-GPS).

Обзор Sony Xperia XZ2: автономность

Емкость несъемного аккумулятора у Xperia XZ2 составляет 3 180 мА*ч, что несколько больше, чем у предшественника Xperia XZ1 (2 700 мА*ч). В комплекте со смартфоном идет 18-ваттный адаптер быстрой зарядки Quick Charge 3.0, благодаря чему наполнить батарею «под горлышко» удается где-то за полтора часа.

Что же касается энергоэффективности нового флагмана, то программа AnTuTu Tester оценила ее в скромные 6 277 баллов. Набор тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение примерно 6,5 часов. В общем, ничего особенного.

Для увеличения автономности Xperia XZ2 служат «умные» режимы энергосбережения Stamina и Ultra Stamina, первый из которых ограничивает, в частности, фоновую передачу данных, а второй — еще и число доступных приложений. Функция Smart Stamina заранее подскажет, когда следует активировать режим Stamina. Технология адаптивной зарядки от Qnovo и функция Battery Care увеличивают срок службы аккумулятора (по информации производителя) чуть ли не в два раза.

Преимущества беспроводной зарядки можно ощутить, если воспользоваться, например, специальной 9-ваттной док-станцией WCH20 (приобретается отдельно), которая поддерживает стандарт Qi (Wireless Power Consortium).

Обзор Sony Xperia XZ2: особенности программного обеспечения

Смартфон Xperia XZ2 работает под управлением операционной системы Android 8.0 (Oreo) с фирменной оболочкой. Как и в стоковом Android, здесь есть меню приложений и отдельные экраны с ярлыками программ. Для шторки уведомлений также используется стандартное решение.

В настройках легко поменять не только тему или обои, но и сетку значков, а также определиться с типом перехода между экранами. Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню быстрого доступа (если поддерживается) с часто используемыми (до четырех) функциями этого приложения.

Дактилоскопический сканер позволяет использовать отпечатки пальцев для дополнительной защиты смартфона (совместно, например, с вводом PIN-кода). Расположение круглой емкостной площадки — практически в центре задней панели — показалось менее удобным, чем, например, в Xperia XZ1, когда сканер был встроен в кнопку включения/блокировки. В разделе настроек SmartLock можно также добавить разблокировку с помощью распознавания лица.

Учитывая 5,7-дюймовый размер экрана, в настройках Xperia XZ2 предусмотрен режим управления одной рукой.

Обзор Sony Xperia XZ2: покупка, выводы

Внешне Xperia XZ2 среди своих «однополчан» выделяется новым дизайном. При этом, эргономичному металлостеклянному корпусу обеспечили надежную защиту от воды и пыли. Кроме того, флагман от Sony впервые получил «высокий» HDR Full HD+ экран. А вот рекордная производительность обеспечивается самым мощным на момент анонса процессором. Одной из ключевых особенностей стала усовершенствованная Motion Eye — первая в мире камера для смартфона с функцией записи 4K HDR. Среди других «фишек» стоит отметить качественный звук, а также поддержку технологии Dynamic Vibration System.

Однако в новом дизайне корпус Xperia XZ2 показался все-таки несколько громоздким. И если к альтернативной установке второй nanoSIM и карты памяти microSD можно уже привыкнуть, то отсутствие 3.5-мм аудио-коннектора положительных эмоций совсем не вызывает.

Цена премиум-модели уже по определению не может быть низкой. Так, на старте продаж в крупных розничных сетях за Xperia XZ2 просили 59 990 рублей. За точно такие же деньги там же (а в интернете, разумеется, дешевле) можно было купить Samsung Galaxy S9 (наш обзор Samsung Galaxy S9+ здесь). При этом, «галактический» смартфон не только тоньше и легче. Например, разрешение 5,8-дюймового экрана у него также выше (2960х1440 точек против 2160х1080 точек). К тому же, основной камерный дуэт у нового флагмана Samsung выглядит несколько круче (по крайней мере, за счет светосилы оптики, большего размера пикселей сенсора, наличия оптической стабилизации). Правда, съемка замедленного видео 960 fps возможна только в HD-качестве. Да и записать 4К HDR ролик уже не получится.

Итоги обзора смартфона Sony Xperia XZ2 Плюсы:

Новый эргономичный дизайн «Высокий» HDR Full HD+ экран Флагманская производительность Усовершенствованная камера Motion Eye Качественный звук Технология Dynamic Vibration System Пылеводонепроницаемый корпус (IP65/IP68)

Минусы:

Громоздкий корпус Отсутствие аудио-коннектора Альтернативная установка nanoSIM или карты памяти microSD