Эволюция мобильника: чем дальше, тем интереснее 

Старшее поколение, конечно помнит времена, когда мобильных телефонов не было вовсе, и, кстати, без них прекрасно обходились. Но мало ли без чего могут обходиться люди? Уже давным давно все привыкли к мобильникам. Без него как без рук: ни из дому выйти, ни музыку послушать, да и работа того гляди — встанет. Но до середины 2000-х все было иначе.
Начало пути: 1983 Первопроходцем будущей огромной индустрии был Motorola Dynatac. Он был выпущен в 1983 году и стал первым мобильным телефоном, распространяемым на коммерческой основе. С его помощью вы могли разговаривать максимум 30 минут, и требовалось 10 часов, чтобы зарядить его аккумулятор. Тогда сотовый телефон могли позволить себе только бизнесмены или очень состоятельные люди. Он стоил колоссальных денег — целых $3995, что делало его истинным признаком статуса.
Эпоха SMS: 1994 Десять лет спустя, в 1994 году, был запущен сервис текстовых сообщений, или СМС. Еще через два года Motorola создала Motorola StarTAC. Это был первый мобильный телефон, в котором был реализован механизм складывания и режим вибрации во время звонка. Телефон также весил не слишком много и был достаточно «стройным». Цена также стала скромнее и начиналась с $1000, что хоть делало аппарат доступным только для состоятельных слоев общества, но снимало с него ореол статусности. Все больше людей стали использовать сотовые телефоны, а сеть постоянно росла.
Не просто звонилка: 1996 Чуть позже, в 1996 году, Nokia вывела на рынок Nokia Communicator. С его помощью можно было получать и отправлять факсы и электронные письма. Так как телефон позволял работать вне офиса, «на бегу», то его хорошо покупали и он дал Nokia возможность занять приличный сектор рынка мобильных устройств. Операторам мобильной связи теперь приходилось выдерживать двойное давление, потому что теперь клиентам нужен был неограниченный мобильный интернет.
Первые камерофоны: 1999 В 1999 году первый мобильный телефон с камерой был представлен в Японии компанией Toshiba Camesse. Также в этом году появился и T9, что значительно увеличило SMS-трафик. С 2002 года все больше и больше телефонов получают интегрированные камеры, а сами устройства становятся дешевле. В результате все больше людей использовали сотовые телефоны, ими вдруг обзавелись даже подростки. Открылся совершенно новый сегмент рынка.
Прорыв Apple: 2007 Очередной прорыв был совершен в 2007 году с выходом iPhone. Apple впервые вывела на рынок смартфон — именно такой, каким мы его знаем сегодня. Мобильные телефоны вдруг научились редактировать фотографии, позволяли просматривать веб-страницы, как на ПК, и при этом могли работать в качестве навигатора. И все это было «упаковано» в небольшое устройство, которое шикарно выглядело (Стив Джоббс говорил, что мобильник должен выглядеть так, чтобы его хотелось съесть) и помещалось в кармане. Программное обеспечение также было инновационным. К примеру, жестовое управление не использовалось до iPhone.
Будущее уже рядом
С момента своего появления мобильные телефоны продолжают развиваться. Сенсорные экраны становятся все больше, появляется биометрическое распознавание, например, датчики отпечатков пальцев, и смартфон уже может работать так же быстро, как компьютер. В будущем мобильные телефоны, вероятно, будут все чаще брать на себя роль ПК.
Фото: компании-производители, pixabay.com Что еще должен делать автоматически ваш смартфон? Не надо ему ничего делать! Он и так повсюду следит за мной! Должен слушаться моих голосовых команд и уметь варить кофе. Автоматически запускать двигатель автомобиля, когда я выхожу из квартиры. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также:
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