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HP представила самый мощный в мире ноутбук-трансформер
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HP представила самый мощный в мире ноутбук-трансформер 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания HP представила самый мощный в мире ноутбук-трансформер, крышка которого может вращаться на 360 градусов, превращая устройство в планшет. Модель под названием ZBook Studio x360 G5 получила роскошный 15,6-дюймовый дисплей HP DreamColor 4K разрешением 3840х2160 пикселей и яркостью 600 кд/м2, обеспечивающий 100% охват цветового пространства Adobe RGB. В основе устройства лежит мощнейший шестиядерный процессор Xeon E-2186M поколения Coffee Lake тактовой частотой 2,9-4,8 ГГц.
Оперативная память — до 32 ГБ формата DDR4-2666. За графику отвечает видеокарта профессионального уровня NVIDIA Quadro P1000. Для хранения данных предусмотрены твердотельные накопители общей мощностью до 4 ТБ. На борту новинки имеются модули Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 5, аудиосистема Bang & Olufsen, два Thunderbolt 3, два USB 3.0, разъём HDMI. Габариты ноутбука составляют 360х254х20,4 мм, вес — 2,26 кг. Продажи начнутся в текущем квартале. Цена модели — от $1500.
Источник: HP  Фото: HP Нужен ли вам ноутбук-трансформер? Да, это очень удобно Нет, предпочитаю классические ноутбуки Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Lenovo представила бюджетный ноутбук-трансформер Yoga 530  HP анонсировала ноутбук-трансформер HP Spectre x360 15
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