Некоторые модели GeForce GT 1030 получили память DDR4 вместо GDDR5

Энтузиасты обнаружили, что некоторые производители видеокарт GeForce GT 1030 устанавливают в них память DDR4, тогда как оригинальная версия графического ускорителя комплектуется GDDR5. В подмене удалось уличить такие компании, как MSI, Gigabyte и Palit.

Согласно спецификациям NVIDIA, референсная версия GeForce GT 1030 оснащена 2 ГБ памяти GDDR5 с частотой 6008 МГц и 64-битной шиной памяти, что обеспечивает пропускную способность 48 ГБ/с. Однако некоторые видеокарты MSI, Gigabyte и Palit оборудованы DDR4 с частотой 2100 МГц, что даёт только 16,8 ГБ/с.

Из положительных моментов можно отметить, что урезанные графические карты потребляют на 10 Вт меньше энергии. Остаётся только добавить, что MSI и Gigabyte указывают тип памяти на коробке видеокарты (маркировка DDR4 или D4), тогда как Palit предпочитает преподнести покупателям сюрприз.

Ранее NVIDIA уже уличили в выпуске GeForce MX150 с разной производительностью.