Ещё
Некоторые модели GeForce GT 1030 получили память DDR4 вместо GDDR5
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Некоторые модели GeForce GT 1030 получили память DDR4 вместо GDDR5 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Энтузиасты обнаружили, что некоторые производители видеокарт GeForce GT 1030 устанавливают в них память DDR4, тогда как оригинальная версия графического ускорителя комплектуется GDDR5. В подмене удалось уличить такие компании, как MSI, Gigabyte и Palit.
Согласно спецификациям NVIDIA, референсная версия GeForce GT 1030 оснащена 2 ГБ памяти GDDR5 с частотой 6008 МГц и 64-битной шиной памяти, что обеспечивает пропускную способность 48 ГБ/с. Однако некоторые видеокарты MSI, Gigabyte и Palit оборудованы DDR4 с частотой 2100 МГц, что даёт только 16,8 ГБ/с.
Из положительных моментов можно отметить, что урезанные графические карты потребляют на 10 Вт меньше энергии. Остаётся только добавить, что MSI и Gigabyte указывают тип памяти на коробке видеокарты (маркировка DDR4 или D4), тогда как Palit предпочитает преподнести покупателям сюрприз.
Ранее NVIDIA уже уличили в выпуске GeForce MX150 с разной производительностью.
Игромания.ру: последние новости
Cougar выпустила механическую клавиатуру Attack X3 RGB 2018 Edition Apple может выпустить iPhone с бесконтактным управлением Acer готовит ноутбук Predator Helios 500 с процессором Core i9-8950HK
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда72
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»151
Для россиян придумали американское наказание195
Умерла Ирина Токмакова6
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ117
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение