Hisense V+ с 6-дюймовым экраном и QSD 660 поступит в продажу за $412

Если не переплачивать за бренд, то на покупке современного смартфона, нафаршированного всеми модными «фишками» последних месяцев, можно изрядно сэкономить. Вот например компания Hisense, представившая на днях смартфон Hisense V+. Продаваться этот аппарат будет по цене анонсированной ранее модели H11, но во многом превзойдет и затмит своего предшественника. Сама Hisense относит модель V+ к верхней границе категории mid-end, и не соглашаться с таким позиционированием нет никаких оснований.

У смартфона Hisense V+ есть буквально все, чтобы доставить своему владельцу максимум удовольствия. К услугам пользователя 5,99-дюймовый экран с разрешением FHD+ (2160×1080 пикселей). Спереди расположилась фронтальная камера и мягкая вспышка. С тыльной стороны V+ напоминает модель H11 — модуль сдвоенной основной камеры, вспышка сканер отпечатков пальцев сохранили свои положения. Главные отличия между моделям кроются внутри.

Hisense H11 вышел с чипсетом Snapdragon 630, 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 Гбайт, тогда как Hisense V+ получил однокристальную систему Snapdragon 660, 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Основная камера составлена из сенсоров Sony IMX486 на 12 Мп с апертурой f/1.8 и широкоугольным объективом, второй датчик имеет разрешение 8 Мп и телефотообъектив. Фронтальная камера получила мощный сенсор на 20 Мп, а о наличии фронтальной вспышки для нее мы уже говорили. Емкость аккумулятора в Hisense V+ составила 3400 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 18 Вт и порт USB-C. В коробке со смартфоном есть проводные наушники производства JBL.

В продажу Hisense V+ поступит 10 апреля по цене $412.