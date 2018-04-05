Не отвертишься: как записать разговор на iPhone

Хотите поймать своего собеседника на слове? Пять способов записать телефонный разговор на iPhone — в нашей сегодняшней статье. Используйте с умом.

Сразу успокоим тех, кто задумался — а легально ли это?

Запись частных телефонных бесед не является преступлением. Ведь собеседник и так знает, о чем вы с ним говорили. Незаконно лишь тайное прослушивание чужих разговоров, в частности — с помощью «жучков».

При необходимости вы можете спокойно предоставить запись разговора в суд в качестве доказательства. Единственное, запись не должна нарушать чужих тайн, прописанных в Конституции, к примеру, коммерческой или семейной тайны.

Осторожность нужна и при публикации записи телефонного разговора в открытом доступе. Лучше предварительно договориться с собеседником, что запись будет транслироваться публично — например, если это телефонное интервью.

В остальном, все в порядке. Как записать разговор на iPhone, читайте ниже.

Способ 1. Джейлбрейк

Универсальный способ решения любых проблем с «айфонами» работает и здесь. Если на вашем iPhone сделан jailbreak (открыт доступ к файловой системе), то можно установить несколько «твиков», позволяющих записывать разговоры.

В частности, это расширения Audio Recorder 2, CallRecorder и Super Recorder. Ha iOS они устанавливаются через неофициальный установщик программного обеспечения Cydia. Это бесплатно. Все упомянутые расширения работают по одному и тому же принципу: во встроенное приложение Телефон добавляется кнопка, позволяющая включить запись. Нажав на кнопку, вы можете начать и завершить запись разговора.

Можно также включить автозапись, чтобы все разговоры сохранялись в аудиофайлах автоматически. Прослушать их потом можно будет через то же расширение.

Скачать Cydia

Способ 2. Покупка приложения

Второй способ, как записать разговор на iPhone — использовать приложение из официального магазина App Store. Их множество, но в большинстве своем они не бесплатные.

Вот некоторые из них: Transcribe by NoNotes. Приложение позволяет записывать входящие и исходящие звонки и затем переводить их в текст (транскрибировать). 20 минут записи в месяц — бесплатно, подписка стоит 579 рублей.

TapeACall. Приложение позволяет записывать входящие и исходящие звонки нажатием на одну кнопку. Запись можно вести в фоновом режиме. Приложение стоит 849 рублей, зато записывать можно неограниченно.

IntCall. Приложение также пишет любые звонки, а кроме того, позволяет скрывать свой номер во время звонка. Подписка стоит 379 рублей в месяц.

Call Recorder Unlimited. Нечто среднее между первым и третьим. Очень похоже на TapeACall, но умеет еще и транскрибировать аудио. Самая дешевая подписка, всего 115 рублей. Способ 3: Callwrite

Интересный сервис российской разработки, для которого даже не обязательно использовать именно iPhone — подойдет любой смартфон с возможностью организации аудиоконференций.

Работает он так: для записи исходящего звонка нужно дозвониться на телефонный номер сервиса, а потом добавить в аудиокнференцию собеседника.

Записать разговор на iPhone, если позвонили вам, можно, ответив на входящий вызов, и затем добавив в конференцию сервис. То есть, не нужен даже интернет и специальный софт, достаточно телефона и умения организовывать конференции. Единственная проблема — прослушивание и скачивание записей платное, бесплатно можно записать и послушать всего 5 минут.

Перейти на Callwrite

Способ 4. Запись через Mac Еще один способ, как записать разговор на iPhone, заключается в сопряжении iPhone и Mac по Wi-Fi и последующей записи разговора при помощи приложения для ПК. Для этого понадобится следующее: iPhone для приема и совершения звонков;

Mac для записи разговоров;

Сеть Wi-Fi;

Разрешение на вызовы с других устройств на iPhone (Настройки > Телефон > На других устройствах);

Включенное приложение FaceTime на iPhone и на Mac с установленной галочкой Вызовы с iPhone;

Приложение Call Recorder for FaceTime для Mac. Устанавливаем CallRecorder, включаем в настройках автозапись, принимаем звонок через Mac либо сами набираем абонента с компьютера. Звонок будет автоматически сохранен в аудиофайл. Потом его можно прослушать через приложение Ecamm, которое установится вместе с CallRecorder.

Скачать CallRecorder For FaceTime (триал-версия)

Способ 5. Записывающая гарнитура

Подслушивать чужие разговоры при помощи «жучка» незаконно, а вот записывать свои — очень даже. На этот случай существуют гарнитуры с функцией аудиозаписи, которые подключаются прямо к аудиовходу смартфона или по Bluetooth. Например, вот такая: Правда, учитывая, что начиная с iPhone 7 Apple избавилась от 3,5-миллиметровых аудио-джеков, этот способ подойдет в основном для старых устройств. Для новых есть Bluetooth-гарнитуры или, как вариант, адаптеры для разъема Lightning.

Банальный и бесплатный способ

Примите или совершите звонок на iPhone и включите громкую связь. Затем отберите у друга смартфон и включите на нем диктофон. Разговор запишется безо всяких усилий и ухищрений.

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