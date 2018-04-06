Названа дата выхода модульного Mac Pro

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Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Релиз профессиональной рабочей станции Mac Pro c модульной конструкцией отложен до следующего года. Об этом сообщил изданию TechCrunch старший директор по маркетингу Mac Тим Богер. Apple также не оставляет планы по выпуску нового внешнего экрана — преемника Thunderbolt Display, вышедшего еще в 2011 году.
Также внутри компании была сформирована новая инженерная группа Pro Workflow Team, возглавляемая Джоном Тернусом. В её состав войдут профессиональные "творцы", которые будут тестировать аппаратное и программное обеспечение Apple на собственных проектах.
"Мы фокусируемся на визуальных эффектах, видеомонтаже, 3D-анимации и производстве музыки, — сказал Тернус. — И мы привлекли невероятные таланты, настоящих мастеров своего дела".
Испытания "железа" Apple на реальном контенте, по его словам, поможет фирме лучше понять потребности своих пользователей.
Изначально Apple намеревалась обновить десктоп в 2018-м. О том, что компания проектирует совершенно новую, "полностью переосмысленную" рабочую станцию, заявлял старший вице-президент по маркетингу Фил Шиллер в апреле прошлого года. На встрече с журналистами он говорил, что ПК будет обладать модульной конструкцией, которая позволит легче менять его внутренние компоненты.
На вопрос, что послужило причиной задержки, Тернус ответил: "Думаю, это как раз та самая ситуация, когда мы хотим дважды отмерить и раз отрезать, и убедиться, что мы создаем очень продуманную платформу для проектов, которыми сегодня заняты наши профессиональные клиенты".
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