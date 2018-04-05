Ноутбук месяца — апрель 2018

Что нового

В полку производителей геймерской техники прибыло

Xiaomi выпускает огромное количество всевозможных товаров: смартфоны, светильники, весы, электронные отпугиватели комаров, тестеры качества воды и даже матрасы. И, тем не менее, фанаты компании были приятно удивлены, когда производитель вышел также и на рынок ноутбуков. До недавних пор это были сплошь компактные лаптопы с ультранизковольными процессорами и с самыми простыми дискретными видеокартами — этакие инструменты делового человека, которому нужен компактный, лёгкий и стильный ноутбук, без лишней графической «мощи» и без переплаты за именитый бренд. Меньше двух лет спустя компания решила расширить линейку имеющихся лаптопов и выпустила уже не серебристый и легковесный «офис-бук», а мощный игровой ноутбук в чёрном корпусе.

Xiaomi Mi Gaming Laptop

Новинка называется просто и понятно: Xiaomi Mi Gaming Laptop — никаких вам заковыристых индексов, которые ничуть не привлекают столь же простого и понятного покупателя. Как и стоило ожидать, Xiaomi не пустилась с места в карьер: новый ноутбук мощнее предыдущих, одновременно с тем не имеет экстремальных наклонностей вроде двух видеокарт или системы жидкостного охлаждения. Наоборот, мощности внутри ровно столько, сколько нужно для последних игр на высоких настройках графики в Full HD и ни граммом больше.

Всего Xiaomi Mi Gaming Laptop представлен в двух модификациях. У обеих 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 точек, вес 2,7 килограмма и толщина всего 21 мм. А отличаются модели по производительности: старшая обещает процессор из линейки Intel Core i7 и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060, младшая — один из i5 и графический ускоритель GTX 1050 Ti. В обоих случаях вам удастся с комфортом насладиться современными играми. Какими именно — читайте в статье «Как выбрать игровой ноутбук и не переплатить».

Доктор 25 Вт и мистер 10 Вт В недавнем материале «Что новые процессоры сделали с игровыми ноутбуками» я упоминал, что ультранизковольные процессоры Intel могуть быть настроены производителями лаптопов по-разному. Можно заставить их выделять меньше тепла, пожертвовав производительностью, но сделав корпус ноутбука тоньше. Либо, наоборот, повысить частоты и получить более шустрый чип. Так или иначе, пользователь не узнает, как настроен тот же i7-8550U в ноутбуке, пока не прочитает обзор или же не проверит сам. Политика Intel понятно: зачем выпускать кучу одинаковых чипов с разными максимальными частотами, если можно регулировать всё в одной модели. Но для пользователя это всё равно, что покупать кота в мешке. В целом, конечно, разница не должна быть радикальной, но сам факт, что ты не знаешь, что покупаешь, раздражает.

Собственно, недавно такие же ощущения вызвала у людей и компания NVIDIA. Специалисты с портала Notebookcheck выяснили, что есть две версии видеокарты начального уровня GeForce MX150. Они имеют одинаковые объём памяти и число CUDA-ядер, но отличаются по тактовым частотам, предельному TDP и, как следствие, итоговой производительности и энергопотреблению. Получается ровно та же ситуация, что и с процессорами Intel. Не зная, как запрограммирована эта видеокарта в конкретной модели ноутбука, на который вы положили глаз, вы играете в лотерею — можете получить как более мощный, но более прожорливый чип, так и наоборот.

Но ни в характеристиках ноутбука, например, на официальной странице, ни на коробке — нигде вы не сможете найти информацию об этом. А, если верить экспертам с Notebookcheck, разница приличная: старшая видеокарта ограничена TDP в 25 Вт, а младшая — всего 10 Вт. Для примера, с более производительными мобильными видеокартами NVIDIA предупреждает, что есть «стандартная» версия, например, GeForce GTX 1070, а есть специальная для максимально тонких ноутбуков — GeForce GTX 1070 Max-Q, которая работает чуть медленнее. И тут уже пользователь сам для себя может решить, какую он хочет выбрать. Но с GeForce MX150 почему-то было решено, что «и так сойдёт».

Подробнее о том, чем отличаются GeForce MX150 от себя самой и в каких ноутбуках какая из них установлена, вы можете прочитать в нашей новости «NVIDIA уличили в выпуске замедленной графики для ноутбуков».

Оптимальные модели на разные случаи

Рабочая лошадка — HP 15-bs101ur

HP 15-bs101ur

Цена: 37 000 рублей

Экран: 15,6 дюйма

Если у вас нет каких-то чётких представлений о том, какой вам нужен ноутбук, кроме как о предельно допустимом ценнике, то можно начать с чего-то простого и универсального, под такое определение подходит HP 15-bs101ur. Это ноутбук с 15,6-дюймовым дисплеем, что значит, что за ним удобно работать, но также легко кинуть в рюкзак и взять с собой. Весит он всего 1,9 кг. «Под капотом» можно найти современный процессор — Intel Core i5-8250U. Это гораздо более удачный выбор в данной ценовой категории, чем устаревшие на его фоне i5-7200U, которыми пока еще полнон рынок. Вдобавок у HP 15-bs101ur даже 8 ГБ оперативной памяти, что вместе с таким процессором даст возможность, например, без подтормаживаний редактировать фотографии (по крайней мере, заметно более быстро, чем если вы просто выберете рандомный ноутбук этой ценовой категории или ниже). В качестве накопителя в ноутбуке используется жёсткий диск на терабайт, и если вы захотите обновиться до SSD, то жёсткий диск придётся вынимать и, например, искать для него кейс с USB.

Из недостатков — дискретная видеокарта AMD Radeon 520 такая слабенькая, что, на мой взгляд, только зря занимает место в ноутбуке. И нет ни одного порта USB Type-C. Может прямо сегодня он вам и не нужен, но со временем пригодится наверняка и придётся покупать переходники.

Игровой ноутбук начального уровня — ASUS FX503VD

ASUS FX503VD

Цена: 53 000 рублей

Экран: 15,6 дюйма

В этот раз остановимся на действительно недорогой модели, насколько это вообще возможно в наших реалиях. К примеру, в прошлый раз мы писали про ASUS ROG GL553VD за 70 000 рублей, но можно найти геймерский лаптоп и меньше, чем за 60. Например, ASUS FX503VD стоит вообще только 53 000 рублей. При этом у него та же видеокарта — GeForce GTX 1050. Однако процессор уже послабее, но всё еще более чем подходящий для игр с этим видеоадаптером. Или, например, не все игры простят вам, что в вашем ASUS FX503VD всего 8 ГБ оперативной памяти, но в этой модели поставить еще одну планку проще простого.

Этот лаптоп тоже умеренного веса и размера — 2,5 кг и 24 мм соответственно. Кроме того, у него солидный аккумулятор — на 64 Вт*ч. В этой модификации ASUS FX503VD есть только жёсткий диск на терабайт, но в пустующий слот M.2 можно поставить SSD.

Жизнь не идеальна, ноутбуки тоже. Конкретно эту модель можно пожурить за отсутствие ОС (хотя для многих это будет скорее преимуществом), и у него также нет порта USB Type-C.

Недорогой ультрабук с дискретной видеокартой — ASUS ZenBook 13 UX331UN

ASUS ZenBook 13 UX331UN

Цена: 69 000 рублей

Экран: 13,3 дюйма

Для разнообразия в этот раз посмотрим не просто на недорогой ультрабук, но на ноутбук с дискретной видеокартой, чтобы можно было скоротать время за играми, например, в электричке. Да и дома, если этот лаптоп будет у вас единственным компьютером. Правда, наличие более или менее мощного графического ускорителя сильно повышает цену: как видите, менее мощный, но очень лёгкий и тонкий ASUS ZenBook 13 UX331UN стоит заметно больше, чем более производительный, но вдвое более толстый и вдвое более тяжёлый ASUS FX503VD. Однако сегодня это всё равно самый недорогой лаптоп, сочетающий современный ультранизковольтный процессор Intel Core восьмого поколения и не менее современную видеокарту NVIDIA GeForce MX150 (про которую как раз написано в начале этой статьи). Точнее, есть еще свеженький Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2018, но его пока не купить в нашей стране.

Кстати, ASUS ZenBook 13 UX331UN в похожей конфигурации был у нас в тестовой лаборатории и хорошо показал себя. В первую очередь, конечно, очень радует производительность: что i5-8250U, что i7-8550U просто рвут в клочья предыдущие ультрабучные процессоры, а вкупе с GeForce MX150 — так вообще составляют отличный тандем. Нам даже удалось поиграть на этом ноутбуке весом всего 1,12 кг в GTA V и The Witcher 3 в Full HD. В конфигурации за 69 000 рублей вы также получаете SSD на 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти.

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