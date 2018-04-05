Еще один флагман не смог обойти iPhone X по скорости работы сканера лица

Даже флагманские новинки на Android не могут обойти iPhone X, когда речь заходит о сканере распознавания лица. К такому выходу пришли журналисты издания Forbes, которые сравнили Face ID и сканер лица в новом Huawei P20 Pro.

Эксперты отмечают, что технология сканирования лица Face Unlock в Huawei P20 Pro работает медленнее Face ID в iPhone X. Еще один вопрос появился к безопасности решения в смартфоне Huawei: производитель, как и Samsung, использует 2D-сканирование и распознавание радужной оболочки глаза, которые не сравнятся с уровнем безопасности 3D-сканирования лица в iPhone X.

Помимо этого, Face ID показал себя лучше, когда дело дошло до сравнения сканеров в условии недостаточного освещения. Если сканер лица в iPhone X работает даже в полной темноте, то в случае с Huawei необходим источник хотя бы слабого света.

Напомним, сейчас Android-вендоры стремятся как можно раньше получить доступ к VCSEL-модулю. Система поверхностно-излучающего лазера с вертикальным резонатором, или VCSEL, — ключевой компонент камеры TrueDepth в iPhone X. По сути сейчас все смартфоны на Android используют недорогую «пародию» на Face ID.