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Еще один флагман не смог обойти iPhone X по скорости работы сканера лица
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Еще один флагман не смог обойти iPhone X по скорости работы сканера лица 

Apple Insider 6 часов назад
Фото: Apple Insider
Даже флагманские новинки на Android не могут обойти iPhone X, когда речь заходит о сканере распознавания лица. К такому выходу пришли журналисты издания Forbes, которые сравнили Face ID и сканер лица в новом Huawei P20 Pro.
Эксперты отмечают, что технология сканирования лица Face Unlock в Huawei P20 Pro работает медленнее Face ID в iPhone X. Еще один вопрос появился к безопасности решения в смартфоне Huawei: производитель, как и Samsung, использует 2D-сканирование и распознавание радужной оболочки глаза, которые не сравнятся с уровнем безопасности 3D-сканирования лица в iPhone X.
Помимо этого, Face ID показал себя лучше, когда дело дошло до сравнения сканеров в условии недостаточного освещения. Если сканер лица в iPhone X работает даже в полной темноте, то в случае с Huawei необходим источник хотя бы слабого света.
Напомним, сейчас Android-вендоры стремятся как можно раньше получить доступ к VCSEL-модулю. Система поверхностно-излучающего лазера с вертикальным резонатором, или VCSEL, — ключевой компонент камеры TrueDepth в iPhone X. По сути сейчас все смартфоны на Android используют недорогую «пародию» на Face ID.
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