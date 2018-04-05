Обзор навигационного планшета NAVITEL T700: удобный помощник в дороге

Новая версия навигационного планшета NAVITEL T700 заинтересовала нас хорошим оснащением и комфортным быстродействием, как в интерфейсе, так и при работе с приложениями. Компактные размеры устройства с 7-дюймовым экраном позволяют свободно разместить его как на лобовом стекле, так и в любом удобном месте на торпеде в салоне автомашины.

Производитель позаботился о быстрой установке и снятии планшета с кредла держателя. К слову, последний имеет специальную раскладную опору для установки столе. Это позволит, к примеру, при подготовке к поездке дома заранее спланировать маршрут, чтобы не тратить это время в салоне авто перед началом движения. В комплекте идет адаптер питания в прикуриватель с коротким проводом (около 1 м) и адаптером для питания от 220 В с кабелем USB — microUSB для зарядки и передачи данных.

Внешний вид и органы управления

В целом навигационный планшет NAVITEL T700 можно было бы назвать обычным планшетом на Android. Однако любой автолюбитель и профи сразу найдет в нем весьма важные черты именно навигационного устройства.

Во-первых, это специально подготовленный корпус из прочного пластика (на случай случайного падения в салоне или при выходе из авто) и прочное небьющееся стекло. Для быстрой установки и снятия на торцах аппарата предусмотрены специальные пазы для закрепления в кредле. И, конечно же, сам кредл рассчитан на установку именно этой модели навигационного планшета. Разработчики продумали держатель до мелочей, обеспечив фиксацию устройства легким защелкиванием без излишнего усилия.

Второй важной чертой устройства, по которой его можно отнести к разряду навигаторов, является предустановленная лицензионная навигационная программа Навител Навигатор с картами 47 стран, включая Россию и СНГ. Этот навигационный комплекс уникален тем, что может работать в офлайн-режиме, обеспечивая пользователю ведение по маршруту с голосовыми подсказками.

Также, в данном приложении доступны многочисленные POI (путевые объекты инфраструктуры), включая заправки с ценами на топливо, ремонтные мастерские, банки и магазины. Удобно, что маршрут можно подстраивать под свои предпочтения, добавляя промежуточные точки. Также, программа перед началом движения предлагает три альтернативных пути.

Возвращаясь к внешнему виду, отметим классическое смартфонное расположение органов управления, включая разговорный динамик в верхней части и микрофон на нижней грани корпуса (если держать его вертикально). Если расположить устройство горизонтально (именно на такое использование и рассчитан интерфейс), то можно назвать удобным расположение на верхней грани клавиш громкости и включения. Там же можно найти и отверстие «Reset» для аварийной перезагрузки планшета.

Левую часть устройства (в горизонтальном положении с динамиком слева) можно назвать ключевой, т.к. на ней имеется и слот для подключения кабеля питания и разъем 3.5 для наушников. Там же на тыльной стороне можно найти оптику основной камеры на 2 Мп и небольшую крышку, отщелкнув которую, вы увидите два слота для SIM-карт и слот для microSD. На тыльной части устройства расположился основной динамик громкой связи.

Корпус NAVITEL T700 имеет софттач покрытие, которое приятно ощущается на ощупь, однако собирает отпечатки влажных пальцев. Но их можно легко убрать даже сухой салфеткой.

Интерфейс и особенности управления

В целом, управление и интерфейс ничем не отличается от большинства планшетов на Android. Здесь установлена не такая уж свежая версия ОС 6.0, что впрочем, ничуть не снижает удобства в использовании гаджета. Из приложений в NAVITEL T700, помимо собственно навигационного приложения Навител Навигатор, — лишь самое необходимое: Магазин приложений, браузер Chrome, почта Gmail, Диспетчер файлов, Диктофон, Карты Google , Youtube, а также системные программы — Телефон, Часы и Контакты. Гаджетом действительно можно пользоваться как обычным телефоном. Два слота под SIM-карты предусматривают как голосовую связь, так и доступ в Интернет с поддержкой 3G.

Планшет удивил качественным сенсорным экраном, который прекрасно отрабатывал малейшие касания, в результате чего управлять устройством было очень комфортно.

Тестовые испытания

Навигационный планшет NAVITEL T700 оправдывает ожидания как в области навигации, так и для повседневных задач. Устройство мгновенно отзывается на касания и жесты, а запуск и работа в приложениях происходит без лагов. Это особенно радует, т.к. устройство имеет, в общем-то, бюджетную начинку: 4-х ядерный процессор MTK8321 Cortex-A7 с частотой 1,3 GHz, 1 Гб оперативной памяти и встроенный флеш-диск на 16 Гб для программ и данных.

Экран имеет качественную матрицу IPS с разрешением 1024х600 точек, правда между ней и стеклом имеется уже не модная воздушная прослойка. Цвета правильные, подсветка равномерная, яркость вполне достаточная даже для использования в солнечную погоду.

Как показал тестовый заезд, запуск навигационной программы с картой Россия длится около 35 с, и еще около 1 минуты требуется планшету, чтобы зафиксировать спутники при холодном старте. Для определения местоположения с уже используемым до этого GPS модуле, требуется 10 с. Показатели не топовые, но приемлемые, особенно, сели учитывать, что мы специально не включали мобильный Интернет. С доступом в Сеть фиксация спутников происходит примерно за 5 с. Что касается быстродействия планшета, то тест в бенчмарке Antutu v.7 показал довольно низкие результаты — около 19 500 баллов, что соответствует уровню топовых смартфонов 4-летней давности. Это показалось нам весьма странным, т.к. в работе планшет проявил хорошую отзывчивость и шустрость. Звук, камера и мультимедиа Планшет NAVITEL T700 оснащен качественным основным динамиком, хорошо отрабатывающим как высокие, так и низкие частоты. Особенно интересно слушаются навигационные подсказки мужским басовитым голосом, в котором заметна даже легкая хрипотца. Устройство поможет скрасить свободное время, когда приходится кого-то долго ждать в салоне машины. Можно спокойно смотреть фильмы в разрешении 720р, слушать музыку и серфить по Интернету. Правда, при пролистывании страниц в браузере Chrome у нас наблюдались небольшие лаги, что связано с небольшим объемом установленной оперативной памяти — 1 Гб. Но загрузка страниц была практически моментальной. Примеры снимков основной (слева) и селфи камеры

Что касается качества встроенных камер, то разрешения основной в 2 Мп вполне хватает для съемки текста и записи видеороликов в HD. Можно даже использовать ее в качестве видеорегистратора, за неимением чего-то другого. Правда угол съемки здесь небольшой — около 75 градусов, да и картинка получается несколько замыленная — разглядеть номера машин довольно проблематично. Можно пользоваться и селфи-камерой на 0,5 Мп — негатива она не вызвала, снимок получается вполне правдоподобный. Стоит отметить один нюанс: экран несколько сжимает картинку с боков в вертикальном положении и расширяет при просмотре в горизонтальном положении.

Подводя итог:

NAVITEL T700 понравился относительно компактными размерами, прочным и удобным корпусом, хорошей отзывчивостью на касания и быстрой реакцией в интерфейсе и приложениях. Несмотря на довольно бюджетную начинку и уже не новую версию Android 6.0, устройство демонстрирует отличную оптимизацию и приличное быстродействие. Особенно радует большой набор навигационных карт для 48 стран и наличие двух слотов для SIM-карт с поддержкой 3G, которые можно задействовать для доступа в Интернет и звонков.

Упрекнуть устройство можно лишь за небольшой объем оперативной памяти — 1 Гб, не очень емкий аккумулятор (2800 мА ч) и экран с воздушной прослойкой между сенсором и матрицей. Впрочем, последнее существенно облегчает ремонт, ели он случайно разобьется. Заменить сенсорное стекло всегда дешевле, чем комплект с матрицей. Планшет можно смело рекомендовать как для автопутешествий, так и просто для городской навигации с использованием мультимедийных возможностей в городских пробках.

Планшет можно найти на сайте производителя и в розничной сети по цене около 6500 рублей. Преимущества Прочный корпус Качественный IPS экран с отзывчивым сенсором Хорошее быстродействие в интерфейсе и программах Большой набор навигационных карт Поддержка 2 SIM карт Недостатки Небольшой размер оперативной памяти Небольшой размер встроенной флеш памяти Небольшая емкость аккумулятора Слабые камеры Читайте также: Обзор Navitel E700: автонавигатор с большим экраном

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Фото: Компания-производитель, Андрей Киреев