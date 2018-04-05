Infiniti разрабатывает собственную информационно-развлекательную систему

Infiniti работает над «мультимедией» с большим дисплеем.

Новая информационно-развлекательная система от Infiniti будет устанавливаться на автомобилях, которые сойдут с конвейера, начиная с 2021 года.

В мире наблюдается тенденция, когда два экрана на передней панели постепенно заменяются одним, но с большим экраном.

Первый шаг в данном направлении сделал VW, представив многофункциональную систему на Touareg. Также работу по созданию единой консоли ведет и Nissan.

По словам представителей Infiniti, новая система находится в стадии конструирования. Она призвана объединить два дисплея.

Итоговый монитор будет большим по диагонали и с качественным разрешением, четкой графикой. Это позволит перенести туда большинство сенсорных значков с водительской панели.

Ожидается, что первыми инновации смогут испытать покупатели моделей Q50, Q60 Q70. Не исключено, что они будут электрическими и поступят в продажу как раз в 2021 году. Вполне возможно, что первым в данной линейке будет Q70.