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Infiniti разрабатывает собственную информационно-развлекательную систему
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Infiniti разрабатывает собственную информационно-развлекательную систему 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Infiniti работает над «мультимедией» с большим дисплеем.
Новая информационно-развлекательная система от Infiniti будет устанавливаться на автомобилях, которые сойдут с конвейера, начиная с 2021 года.
В мире наблюдается тенденция, когда два экрана на передней панели постепенно заменяются одним, но с большим экраном.
Первый шаг в данном направлении сделал VW, представив многофункциональную систему на Touareg. Также работу по созданию единой консоли ведет и Nissan.
По словам представителей Infiniti, новая система находится в стадии конструирования. Она призвана объединить два дисплея.
Итоговый монитор будет большим по диагонали и с качественным разрешением, четкой графикой. Это позволит перенести туда большинство сенсорных значков с водительской панели.
Ожидается, что первыми инновации смогут испытать покупатели моделей Q50, Q60 Q70. Не исключено, что они будут электрическими и поступят в продажу как раз в 2021 году. Вполне возможно, что первым в данной линейке будет Q70.
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