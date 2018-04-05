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Oppo выпустила пару крупных смартфонов R15 с «монобровью» и двойной камерой
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Oppo выпустила пару крупных смартфонов R15 с «монобровью» и двойной камерой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Китайская компания Oppo запустила пару новых смартфонов с крупными дисплеями, двойной камерой и хорошими объемами памяти.
Oppo R15 и R15 Pro оснастили 6,3-дюймовым безрамочным дисплеем с разрешением 2280 x 1080 точек и соотношением сторон 19:9, 6 гигабайтами оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 гигабайт. Имеется поддержка портретного режима, тайм-лапс, двух SIM-карты и карты памяти (слот гибридный). Спереди у обоих стоит 20-мегапиксельная камера, но есть заметные отличия в двойной основной камере и процессоре.
Oppo R15 будет стоить $475 и за эти деньги предложит чип MediaTek Helio P60, камеру с датчиками на 16 и 5 мегапикселей, металлическую крышку, а также аккумулятор емкостью 3450 мАч. Оба аппарата подзаряжаются через USB Type-C по быстрой зарядке VOOC. Есть сканер отпечатков пальцев.
Модель R15 Pro будет поинтересней: Snapdragon 660, задняя камера 16MP + 20MP, керамическая крышка и батарея на 3400 мАч. Но этот вариант будет подороже — $525.
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