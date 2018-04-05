Уведомление Samsung «Обнаружена влага» — что делать?

Вы не мочили телефон, но он «обнаружил влагу»? Давайте разберемся, в чем может быть дело.

Почему обнаружена влага на смартфоне Samsung?

Если устройство Samsung обнаружит влагу, на экране появится следующее сообщение: «Проверка порта. Обнаружена влага. Для зарядки устройства порт зарядки/USB должен быть сухим». Формулировка может отличаться в зависимости от модели телефона.

Есть несколько причин для появления подобного уведомления. В большинстве случаев телефон на самом деле побывал в контакте с водой. Высокая влажность воздуха, например, в душе или во время дождя, тоже может привести к попаданию влаги в USB-разъем. Не забудьте, что даже пот может повредить гаджет, если он лежал в вашем кармане во время пробежки или активной тренировки.

Что делать, если обнаружена влага?

Сначала проверьте, нет ли воды на смартфоне или в разъеме для зарядки. Протрите их сухим полотенцем, насколько это возможно, и как следует продуйте холодным воздухом.

Иногда такое сообщение может быть следствием ошибки программного обеспечения. В «Настройках» откройте пункт «Приложения» — «Показать системные приложения» и выберите USB Settings. В разделе «Память» нажмите на кнопку «Очистить данные».

Если это не помогает, перезагрузите смартфон Samsung в безопасном режиме и перезапустите устройство.

Кстати, если вы вдруг залили свой ноутбук, читайте нашу инструкцию, которая поможет реанимировать устройство. Опрос: А вы роняли свой смартфон в воду? Да, и он до сих пор работает. Мой гаджет этого не пережил… Нет, я берегу свои устройства и не купаю их без необходимости. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Топ-5: Нескучные приложения для тренировки мозга

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