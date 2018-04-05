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Archos представила защищённый смартфон Saphir 50X
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Archos представила защищённый смартфон Saphir 50X 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: ok-gadgets.net
Это недорогая защищённая модель, предназначенная для эксплуатации в тяжелых условиях.
Корпус смартфона имеет защиту от проникновения пыли и влаги IP68, выдерживает погружение в воду до 30 минут, устойчив к ударам и падениям с высоты до одного метра. Устройство рассчитано на работу при температуре от -20 до +55 °C.
Archos Saphir 50X оснащается 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), основной камерой 13 Мп и фронтальной 5 Мп.
Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MTK6737VWT, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 64 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч. Как утверждает производитель, смартфон можно использовать до 48 часов без подзарядки
Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0 LE, GPS и FM-радио. Размеры составляют 146,6 х 76,0 х 13 мм, а вес — 210 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.
Европейские продажи Archos Saphir 50X уже стартовали, рекомендованная цена смартфона составляет €149,99.
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