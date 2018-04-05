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Canon представила сенсор, способный снимать почти в полной темноте
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Canon представила сенсор, способный снимать почти в полной темноте 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Не так давно японская компания Canon продемонстрировала уникальный 120-мегапиксельный сенсор, позволяющий получать фотографии с невероятной детализацией. Компания не останавливается на достигнутом и продолжает удивлять поклонников высококачественных фото и видео. На этот раз разработчики представили 2,2-мегапиксельный 35MMFHDXS КМОП-сенсор, который умеет снимать видео с частотой 100 кадров в секунду, причем он делает это даже в условиях практически полной темноты. Есть вариант как в монохромном, так и в цветном исполнении. В основе новинки лежит матрица 19х19 мкм с проприетарными технологиями проектирования. Здесь используются новые разработки в области подавления шума, что позволяет получить гораздо более чистую картинку по сравнению с нынешними образцами, представленными сейчас на рынке.
Источник: Canon
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