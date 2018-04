Подборка лучших обоев для iPhone и iPad

Каждую неделю мы публикуем подборку обоев для iPhone и iPad, которые считаем самыми красивыми и интересными. Сегодня мы подготовили очередной подарок для тех, кто, как и мы, любит кастомизировать дизайн своих мобильных устройств.

Надеемся, что из нашей сегодняшней подборки вы найдете, чем украсить экран своего гаджета. Каждая обоина предлагается в пяти вариантах разрешения экрана, поэтому без подарка не уйдет никто!

Весна

Скачать для iPhone 5 / 5s / 5c / SE Скачать для iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus Скачать для iPhone X Скачать для iPad Скачать для iPad Retina

Градиент

Скачать для iPhone 5 / 5s / 5c / SE Скачать для iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus Скачать для iPhone X Скачать для iPad Скачать для iPad Retina

Фрукт

Скачать для iPhone 5 / 5s / 5c / SE Скачать для iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus Скачать для iPhone X Скачать для iPad Скачать для iPad Retina

Молоко

Скачать для iPhone 5 / 5s / 5c / SE Скачать для iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus Скачать для iPhone X Скачать для iPad Скачать для iPad Retina

Линза

Скачать для iPhone 5 / 5s / 5c / SE Скачать для iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus Скачать для iPhone X Скачать для iPad Скачать для iPad Retina

Ночной город

Скачать для iPhone 5 / 5s / 5c / SE Скачать для iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus Скачать для iPhone X Скачать для iPad Скачать для iPad Retina

Глаза

Скачать для iPhone 5 / 5s / 5c / SE Скачать для iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus Скачать для iPhone X Скачать для iPad Скачать для iPad Retina

Следы

Скачать для iPhone 5 / 5s / 5c / SE Скачать для iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus Скачать для iPhone X Скачать для iPad Скачать для iPad Retina

Надеемся, что вы нашли что-то по своему вкусу и благодаря нам смогли украсить экран своего гаджета. Будем признательны, если в комментариях вы выскажете пожелания о том, обои какой тематики вам хотелось бы увидеть в следующем материале.