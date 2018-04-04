Опубликован список устройств с поддержкой Project Treble

Около года назад Google представила модульную основу Project Treble, которая позволила производителям ускорить выпуск обновлений для ОС Android за счет отделения высокоуровневого ПО от низкоуровневого. Несмотря на очевидную полезность новой инициативы поискового гиганта, оказалось, что лишь немногие вендоры предпочли адаптировать ее для своих смартфонов.

На момент выхода публикации официально Project Treble поддерживают (или будут поддерживать) 19 смартфонов, представленных до 2018 года (все модели, работающие на базе Android Oreo «из коробки», поддерживают ее по умолчанию). Вот они:

— Google Pixel, Google Pixel XL;

— Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 10 Lite, Nova 2, P10, P10 Lite, P10 Plus, Honor 7X, Honor 8 Pro, Honor 9;

— Asus Zenfone 4, Essential Phone, Razer Phone, Sharp Aquos S2, Xiaomi Redmi Note 5 Pro.

Из списка видно, что большинство смартфонов, получивших поддержку Project Treble, принадлежат китайским брендам, в то время как производители первого эшелона не стремятся адаптировать модульную основу даже для флагманов. К таковым, в частности, относится Samsung, добровольно отказавшаяся от освоения технологии, позволяющей сократить усилия на адаптацию апдейтов.

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