Можно брать. Материнская плата «Илья Муромец» от MSI

Можно брать. Материнская плата «Илья Муромец» от MSIНам каждый год показывают то или иное обновление MacBook и iMac, а macOS допиливают и того чаще. Но это не отменяет факта: на Mac’ах «нипаиграть». Скорее всего, любимая игра вообще не выходила на macOS. А уж если хотите насладиться свежим шутером, то покупайте консоль или собирайте ПК.

С консолями более-менее понятно (PS4 форева), а вот рынок игровых ПК способен удивлять. Пару дней назад тайваньская MSI показала бюджетную материнскую плату, созданную специально для русских геймеров. За национальный колорит отвечает название, «B360M Mortar Илья Муромец ». Плюс коробка с богатырём и бонусный коврик.

Доблесть, мужество, отвага — истинные качества русского воина, готового в любой момент дать отпор врагу.

Один из таких воинов был — Илья Муромец. Вдохновившись его подвигами, компания MSI решила объединить новейшие технологии с истинно русским духом… https://t.co/a1pZGTqrij pic.twitter.com/FRjTNovilh

— MSI Russia (@MSIRussia) April 3, 2018

Характеристики вкусные:

Чипсет: B360M

Совместимые процессоры: Intel Core 8 Gen/Pentium Gold/Celeron, сокет LGA1151

Формат: Micro-ATX Память: x4 DDR4 до 2666 Гц Хранилище: x4 SATA III, x2 M.2, поддержка RAID 0/1/5/10, поддержка Intel Optane

Порты: x1 USB 3.1 Type-C, x2 USB 3.1, x2 USB 2.0, HDMI, DisplayPort, DVI-D Слоты расширения: x2 PCI-e x16 Gen 3, x2 PCI-e x1 Это не топовая громоздкая плата, а компактное решение для системников формата Mini-Tower. Энтузиасты могут заморочится над кастомным корпусом со светодиодами, благо для RGB-лент есть специальный разъём.

Чипсет B360M не получится разогнать, зато видеокарту можно использовать любую. Главное не забывать, что процессор должен «потянуть» всю мощь карточки. К тому же, MSI встроила в плату дополнительный RAID-контроллер, что позволяет развернуть здесь RAID-массив.

Поддержка модулей DDR4 до 2666 Гц даёт неплохой запас мощности. Не обязательно сразу ставить туда планки ОЗУ с высокой частотой, но пространство для манёвра есть.

По ценам пока ничего не известно, но чипсеты с индексом «B» всегда были подешевле. Ждём старта продаж в российских магазинах электроники.

Где купить: в офлайн магазинах