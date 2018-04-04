Ноутбук MSI GS65 Stealth Thin создан для игр

Компания MSI анонсировала новый ноутбук GS65 Stealth Thin — игровой по начинке и классический по дизайну. Действительно, он выполнен в очень тонком корпусе с минимальными рамками экрана (всего 5 миллиметров), и принадлежность к геймерской среде в нем выдает лишь навороченная клавиатура с многозонной подсветкой.

Главное в MSI GS65 Stealth Thin — это его экран, который может похвастаться временем отклика 7 миллисекунд, отличной матрицей IPS и, главное, частотой обновления 144 Гц, нужной для современных динамичных игр. За счет небольших рамок дисплей Full HD с диагональю 15,6 дюйма занимает рекордные 82 процента верхней крышки.

Стоимость MSI GS65 Stealth Thin на данный момент не сообщается, но в нее по умолчанию входят процессор Intel Core i7-8750H с частотой до 3,2 ГГЦ на шести ядрах, ОС Windows 10 Home и батарея на 8 часов автономной работы. В наличии до 32 Гб RAM DDR4-2666, гигабитная сетевая карта, акустика Dynaudio, упомянутая клавиатура с подсветкой о Steelseries, а также модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, видеокарта GeForce GTX 1060 с 6 Гб собственной памяти. Вес MSI GS65 Stealth Thin составил 1,88 кг при толщине всего 18 миллиметров.