ASUS представила мощный игровой ПК ROG Huracan G21

Компания ASUS выпустила очередное геймерское устройство под брендом Republic of Gamers (ROG) — персональный компьютер Huracan G21. Новинка заключена в корпус сравнительно компактных габаритов 129,9х372,4х366,1 мм с необычным футуристическим дизайном. Боковая стенка получила специальное магнитное крепление, благодаря чему её можно приоткрывать для улучшения циркуляции воздуха и охлаждения системы.

В основе модели лежит процессор Intel поколения Coffee Lake — шестиядерный Core i5-8400 тактовой частотой 2,8-4 ГГц или Core i7-8700 частотой 3,2-4,6 ГГц. Оперативная память — до 32 ГБ формата DDR4-2666. В максимальной комплектации за графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 с 8 ГБ памяти. Также есть версии с GeForce GTX 1070 (8 ГБ) и GeForce GTX 1060 (6 ГБ). Имеется твердотельный накопитель M.2 емкостью 128-512 ГБ и возможность установки одного 2,5-дюймового и одного 3,5-дюймового накопителя. Работа производится под управлением операционной системы Windows 10.

Источник: ASUS

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