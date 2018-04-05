Panasonic представила свой первый смартфон с экраном 18:9

Японская компания Panasonic представила новый смартфон Eluga Ray 550, ставший первым гаджетом в ассортименте марки, наделенным дисплеем с соотношением сторон 18:9. Модель получила 5,7-дюймовый экран разрешением HD+ 1440х720 точек. В основе аппарата лежит четырёхъядерный процессор MediaTek MT6737H тактовой частотой 1,3 ГГц.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Память: 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной. Основная камера — 13 мегапикселей, фронтальная — 8 мегапикселей. Аккумулятор имеет емкость 3250 мА·ч. Габариты аппарата составляют 152,5х73,3х8,5 мм, вес — 152 г. Есть сканер отпечатков пальцев на задней панели, два слота для сим-карт, модули 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС. Цена аппарата составляет $140. Продажи уже начались.

Источник: Panasonic

Фото: Panasonic Опрос: Вам нравится безрамочный дизайн? Да Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Смартфоны Lenovo могут покинуть российский рынок

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