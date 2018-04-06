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Panasonic Eluga Ray 550: первый полноэкранный смартфон японского бренда
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Panasonic Eluga Ray 550: первый полноэкранный смартфон японского бренда 

MDDevice 34 минуты назад
Фото: MDDevice
Panasonic продолжает медленно, но неуклонно насыщать индийский рынок недорогими смартфонами. Вчера японский бренд объявил о выходе в продажу модели Eluga Ray 550, который стал первым смартфоном Panasonic, оборудованным экраном типа full-screen. В русском эквиваленте дизайн таких смартфонов еще называют «полноэкранным». Такие смартфоны начали появляться сравнительно недавно, но уже полюбились публике. Соотношение сторон дисплея в Panasonic Eluga Ray 550, само собой, равно 18:9.
Размер диагонали IPS-экрана в Panasonic Eluga Ray 550 равен 5,7 дюймов, разрешение — 1440×720 пикселей (формат HD+). От неблагоприятных воздействий экран защищен 2,5D-стеклом. За вычислительные возможности в смартфоне отвечает 4-ядерный процессор MediaTek MT6737H с тактовой частотой 1,3 ГГц, работающий в связке с 3 Гбайт оперативной памяти. Емкость флеш-накопителя составила 32 Гбайт. Поддерживаются карты microSD объемом до 128 Гбайт.
Беспроводные интерфейсы в Eluga Ray 550 реализованы модулями Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, GPS и A-GPS. Поддерживаются сети 4G. Также в устройстве имеется FM-радио, порт micro-USB. Основная камера располагает 13-мегапиксельной камерой, фронтальная камера имеет сенсор на 8 Мп. Обе камеры сопровождаются LED-вспышкой. Безопасность в смартфоне поддерживается наличием сканера отпечатков пальцев.
Смартфон Panasonic Eluga Ray 550 управляется операционной системой Android 7.0 Nougat. Емкость аккумулятора заявлена на уровне 3250 мАч. Стоимость новинки составит $138. О сроках начала продажи данных пока нет, но вероятнее всего, это произойдет уже в апреле.
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