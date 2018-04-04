Новыми айфонами можно будет управлять по воздуху 

Новыми айфонами можно будет управлять по воздухуКажется, Apple уже тестирует новые функции для будущих моделей iPhone.
Источники Bloomberg сообщают, что компания тестирует дисплеи, распознающие жесты в воздухе, без физического касания. Купертиновцы пытаются увеличить чувствительность экранов.
Второй момент, на который указали в издании — изогнутый экран. Причём изгибаться он будет примерно так же, как у LG Flex: верхние и нижние края уйдут немного назад.
В Bloomberg также отметили, что не стоит ждать подобных нововведений минимум ещё 2 года. Интересно посмотреть, как Apple реализует управление такими айфонами.