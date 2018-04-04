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Новыми айфонами можно будет управлять по воздуху
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Новыми айфонами можно будет управлять по воздуху 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Новыми айфонами можно будет управлять по воздухуКажется, Apple уже тестирует новые функции для будущих моделей iPhone.
Источники Bloomberg сообщают, что компания тестирует дисплеи, распознающие жесты в воздухе, без физического касания. Купертиновцы пытаются увеличить чувствительность экранов.
Второй момент, на который указали в издании — изогнутый экран. Причём изгибаться он будет примерно так же, как у LG Flex: верхние и нижние края уйдут немного назад.
В Bloomberg также отметили, что не стоит ждать подобных нововведений минимум ещё 2 года. Интересно посмотреть, как Apple реализует управление такими айфонами.
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