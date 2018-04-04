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Apple разработают iPhone с бесконтактным управлением
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СМИ: Apple разрабатывают новый iPhone с бесконтактным управлением 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS / Globallookpress
Отмечается, что эти модели смартфонов поступят в продажу не раньше, чем через два года.
Американская компания Apple разрабатывает новую систему, благодаря которой взаимодействие со телефоном будет бесконтактным, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что подобная система будет создана с целью внести разнообразие в уже переполненный рынок мобильных телефонов.
Так, владельцы будущих моделей iPhone смогут использовать свой смартфон, не нажимая на экран, благодаря бесконтактному тачскрин.
Уточняется, что проект находится в стадии разработки и вряд ли будет осуществлен в ближайшие два года.
Помимо бесконтактного управления, компания Apple занимается разработкой нового дисплея — вогнутого к центру сверху и снизу.
У всех нынешних моделей iPhone дисплеи плоские.
Ранее компания Apple представила бюджетный iPad, который школьники и студенты смогут приобрести по специальной цене.
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