Компания ASRock представила видеокарту для майнинга 

Компания ASRock начнет продавать четыре новых видеокарты, разработанные для майнинга. Компания представила публике новую серию графических процессоров, созданных на базе AMD RX series, на прошлой неделе. При этом в ASRock сообщили, что четыре видеокарты из серии создавались исключительно для майнинга. Эту информацию журналистам подтвердил представитель компании. Скриншот презентации нового оборудования для майнеров, разработанного ASRock, появился на твиттер-странице VideoCardz.com еще в прошлом месяце, однако производитель не подтверждал опубликованные данные. Эксперты отмечают, что ASRock, которая выпустила первую ориентированную на майнеров материнскую плату еще в 2013 году, продолжает идти вслед за другими технологическими компаниями, такими как AMD и Nvidia, стремящимися повысить свою капитализацию за счет высокого спроса на свое оборудование со стороны блокчейн-проектов.
Что такое корпоративный майнинг и какие компании могут его использовать читайте в материале Дмитрия Токарева.
фото: ASRock