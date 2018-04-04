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Компания ASRock представила видеокарту для майнинга
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Компания ASRock представила видеокарту для майнинга 

BitCryptoNews 28 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Компания ASRock начнет продавать четыре новых видеокарты, разработанные для майнинга. Компания представила публике новую серию графических процессоров, созданных на базе AMD RX series, на прошлой неделе. При этом в ASRock сообщили, что четыре видеокарты из серии создавались исключительно для майнинга. Эту информацию журналистам подтвердил представитель компании. Скриншот презентации нового оборудования для майнеров, разработанного ASRock, появился на твиттер-странице VideoCardz.com еще в прошлом месяце, однако производитель не подтверждал опубликованные данные. Эксперты отмечают, что ASRock, которая выпустила первую ориентированную на майнеров материнскую плату еще в 2013 году, продолжает идти вслед за другими технологическими компаниями, такими как AMD и Nvidia, стремящимися повысить свою капитализацию за счет высокого спроса на свое оборудование со стороны блокчейн-проектов.
Что такое корпоративный майнинг и какие компании могут его использовать читайте в материале Дмитрия Токарева.
фото: ASRock
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