Samsung готовит Galaxy S9 Mini: Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ

Ранее мы писали о том, что Samsung в будущем может возродить линейку Galaxy S mini. Вероятно, этому суждено случиться. Galaxy S9 mini удалось запечатлеть на сайте Geekbench. Смартфон должны оснастить 5-дюймовым Infinity-дисплеем и дизайном в стиле S9. Таким образом, S9 mini станет отличным вариантом для любителей высокой производительности и компактных габаритов.

Девайс, согласно Geekbench, оснастят процессором Snapdragon 660, девайс в тесте набрал около 6 тысяч баллов, что довольно неплохо для mini-версии флагмана.

Стоить S9 mini, скорее всего, будет значительно меньше своих старших братьев. И если S9 и S9+ стоят в диапазоне от 800 до 1000 евро, то в случае с S9 mini стоит ожидать ценник в районе 400-600 евро. За 30-35 тысяч рублей в России S9 mini станет наилучшим вариантом для любителей компактности. Хотя и здесь стоит отметить, что даже обычный S9 по габаритам довольно удобен.

Поэтому в большей степени желание выпустить S9 mini стало следствием слабых продаж S9 и S9+. Ранее авторитетный иностранный ресурс BGR сообщил о том, что в первый день продаж число проданных Galaxy S9 составило 70% от результата S8 год назад. Сложно сказать, удастся ли корейцам восстановить продажи флагманской линейки выходом S9 mini, однако в любом случае потребители останутся довольны.

По материалам gizmochina