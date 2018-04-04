Samsung выпустила обновление для Gear Fit2 и Fit2 Pro. Что изменилось

На прошлой неделе Samsung подготовила апдейт для трёхлетних часов Gear S2. Модель научилась напоминать о необходимости размяться, показывать более детальные прогнозы и работать как пульт Gear VR. Спустя несколько дней компания начала рассылать обновление для Gear Fit2 и Fit2 Pro.

Фитнес-браслеты получили небольшие улучшения пользовательского интерфейса, сообщает Phone Arena. Также есть два больших апдейта — функции Weight Management и Fitness Program.

Первая предназначена для контроля собственного веса. Теперь устройство позволит отслеживать продолжительность тренировки и количество потребляемых калорий вместе с едой. Особенно это оценят те, кто следит за формой на микроуровне.

Fitness Program даёт возможность синхронизировать Gear Fit2 со смартфоном, который в свою очередь подключён к телевизору. Пользователь будет смотреть за правильностью выполнения упражнений на большом экране и видеть показатели активности в реальном времени.

Также браслеты получили кастомизированный экран с разными типами воркаутов и два новых виджета. Первый позволит быстро запускать тренировку нужного типа, а второй будет отслеживать длительность упражнений на протяжении дня.

Для загрузки обновления включите приложение Samsung Gear на смартфоне. Обсудить детали апдейта можно в телеграм-канале AndroidInsider.