5 беспроводных зарядок, которые стоит купить сейчас

5 беспроводных зарядок, которые стоит купить сейчасМы живем в век беспроводных технологий, быстрым интернетом и синхронизацией со смартфоном без проводов никого не удивишь, а вот беспроводные зарядки еще не так популярны.

Нужно срочно исправлять ситуацию, ведь айфоны уже могут заряжаться без подключения провода, а ждать фирменную зарядку AirPower нет особого смысла. Аксессуар презентовали еще в сентябре, а на прилавках магазинов он до сих пор не появился.

Даже если устройство и поступит в продажу в ближайшее время, то стоить будет минимум 10-12 тысяч рублей. При этом у девайса могут быть проблемы первых версий, недоработки и прочие косяки.

На рынке уже давно есть много проверенных и качественных беспроводных зарядок, которые прямо сейчас готовы подзарядить твой iPhone, Galaxy или Xiaomi.

Предлагаем пять самых достойных вариантов, которые подойдут для всех смартфонов с поддержкой стандарта QI.

Начнем с наклонной зарядки от Momax за 3 990 руб. Её размеры едва превышают габариты смартфона, такой блок не займет много места на рабочем столе.

Особенностью данной модели является расположение смартфона под углом, так можно быстро просматривать входящий сообщения и уведомления, а при необходимости даже получится разблокировать гаджет с Face ID или другой подобной технологией.

Зарядка Nillkin Magnetic Wireless Charger Ⅱ-A за 3 990 руб. станет настоящим спасением для автомобилистов. Небольшая платформа крепится к любой решетке вентиляции салона. Смартфон надежно фиксируется на зарядном блоке и удерживается во время поездки мощным магнитом.

Для устройств со стеклянным корпусом предусмотрено несколько вариантов крепления. Можно установить металлические пластины под силиконовый кейс или просто наклеить на заднюю сторону смартфона удерживающие элементы, которые поставляются в комплекте.

СОВЕТ: подобные магнитные полосы рекомендую клеить только на пленку или защитное стекло, которое очень кстати для хрупкой стеклянной крышки смартфона. Так получится быстро удалить наклейки, ведь от корпуса iPhone их потом не отдерешь.

Еще одна автомобильная зарядка с удобным креплением — Mophie Charge force Vent Mount за 4 990 руб.. Смартфон удерживается благодаря специальному зарядному кейсу Mophie с металлическими элементами в конструкции.

Такой чехол позволит заряжать без проводов даже iPhone 7 (есть модели для других смартфонов), который изначально не поддерживает беспроводную зарядку. А еще внутри есть собственный аккумулятор, вдвое увеличивающий автономность устройства.

Одной из самых тонких беспроводных зарядок (всего 4 мм) является Spigen F302W за 3 990 руб. Поверхность устройства покрыта специальным антискользящим покрытием, даже iPhone X без чехла не будет сползать при вибрации от уведомлений.

Для быстрого поиска станции в темноте предусмотрен синий неяркий светодиод.

Еще одна тонкая беспроводная зарядка в минималистичном дизайне — Momax Q.Pad X за 5 990 руб.. Такая не испортит интерьер и не будет привлекать излишнее внимание на рабочем месте.

Данную модель можно даже встроить в тумбу, стол или комод, получив при этом постоянное зарядное место в комнате. Подойдет практически любая деревянная мебель с толщиной столешницы более 1 см.

🔥Если ничего не приглянулось, вот специальный раздел с беспроводными зарядками, где есть множество моделей на любой вкус и кошелек.