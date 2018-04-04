Смартфоны Lenovo могут покинуть рынок РФ

Lenovo уходит с российского рынка смартфонов

Lenovo объявила о намерении закрыть мобильный офис, занимающийся продажами смартфонов на территории России , СНГ и стран Восточной Европы. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель отечественного подразделения компании Андрей Клочков. Причиной тому послужило резкое падение продаж фирменной продукции.

Несмотря на закрытие головного офиса, смартфоны под брендами Lenovo и Moto не исчезнут с прилавком отечественных магазинов, подчеркивает топ-менеджер компании. Просто теперь вопросами их продвижения и реализации будет заниматься отдел по развивающимся рынкам. Таким образом вендор рассчитывает снизить текущие расходы при недополученной прибыли.

По итогам зимы 2018 года совокупная доля смартфонов Lenovo на российском рынке опустилась ниже 2%, всего за год сократившись почти втрое, констатируют исследователи рынка. Основная причина произошедшего падения, по их мнению, связана с неспособностью фирменной продукции производителя конкурировать с товарами других брендов по соотношению цена — качество.