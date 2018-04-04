Ещё
Lenovo расформирует подразделение в Восточной Европе, но с рынка не уйдет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Lenovo расформирует подразделение в Восточной Европе, но с рынка не уйдет 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Компания Lenovo намерена упразднить подразделение East EMEA, занимающееся маркетингом и продажами смартфонов в Восточной Европе, России и странах СНГ. Его руководитель Алексей Клочков уйдет из компании.
Уход Клочкова связан с реорганизацией компании. Как пишут "Ведомости", маркетингом бренда в Восточной Европе займется западноевропейское подразделение Lenovo, а продвижением устройств в России и СНГ — отдел Emerging Markets, отвечающий за развивающиеся рынки.
Реорганизацию связывают со спадом объемов продаж Lenovo. В феврале прошлого года Lenovo занимала четвертое место по продажам смартфонов в России, контролируя 5,7% рынка смартфонов в штучном выражении. В феврале доля компании упала до 2%.
∎Lenovo представила в России новые ноутбуки для бизнеса читайте также
Несмотря на это, бизнес смартфонов на российском, украинском и казахстанском рынках компания «не закрывает и не собирается», сообщил представитель Lenovo в России Марат Ракаев. «Да, произошли некоторые подвижки среди сотрудников и изменились внутренние рабочие процессы, однако бизнес как был, так и остается на нашем рынке, — написал он в Facebook. — Мало того, относительно скоро будут представлены у нас новые модели».
Вести.Ru: последние новости
Apple разрабатывает вогнутый внутрь экран Apple меняет поставщика чипов. Акции Intel рухнули Nokia 9 обещают тройную камеру и 8 ГБ оперативной памяти
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия созвала Совбез ООН110
Трамп потребовал платы за Сирию110
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии257
В США нашли способ уничтожить супероружие России101
В Финляндии мужчина родил ребенка75
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение