Lenovo расформирует подразделение в Восточной Европе, но с рынка не уйдет

Компания Lenovo намерена упразднить подразделение East EMEA, занимающееся маркетингом и продажами смартфонов в Восточной Европе, России и странах СНГ. Его руководитель Алексей Клочков уйдет из компании.

Уход Клочкова связан с реорганизацией компании. Как пишут "Ведомости" , маркетингом бренда в Восточной Европе займется западноевропейское подразделение Lenovo, а продвижением устройств в России и СНГ — отдел Emerging Markets, отвечающий за развивающиеся рынки.

Реорганизацию связывают со спадом объемов продаж Lenovo. В феврале прошлого года Lenovo занимала четвертое место по продажам смартфонов в России, контролируя 5,7% рынка смартфонов в штучном выражении. В феврале доля компании упала до 2%.

∎Lenovo представила в России новые ноутбуки для бизнеса читайте также